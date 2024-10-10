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9月CPI年增1.82% 創8個月新低

2024/10/10 05:30

主計總處公布9月CPI年增1.82%，其中蔬菜因供應回穩下跌4.21%。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布9月CPI年增1.82%，其中蔬菜因供應回穩下跌4.21%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布九月消費者物價指數（CPI）年增一．八二％、漲幅為八個月新低，且低於二％的通膨警戒線，主因蔬菜、油價等下跌；扣除蔬果及能源，核心CPI年增一．七九％，連續六個月低於二％。主計總處表示，物價上漲壓力趨緩，預料十月CPI漲幅與九月差不多，維持在二％以下，若天候穩定，未來通膨率低於二％應會是常態。

主計總處專門委員曹志弘說明，九月CPI漲幅明顯縮小，主因蔬菜復耕順利，水果因基數高漲幅趨緩，加上油料費下跌所致；不過，服務類仍年漲二．三六％，主因外食、房租續呈緩漲，且醫療費用仍高，加上每月至少購買一次品項平均漲幅較高，因此民眾對物價上漲感受更為深刻。

根據調查，九月CPI較八月漲○．一一％，較去年同月則漲一．八二％。七大類指數中，以食物類年漲三％最多，主因水果受風災遞延影響上漲十七．三七％，食用油、外食費也漲八．五六％及二．九八％；但蛋類、蔬菜因供應回穩下跌十五．四九％及四．二一％，抵銷部分漲幅。

另，醫藥保健類年漲二．六一％次之，主因部分醫療院所調升掛號費，醫療費用漲四．三四％，加上部分藥品及保健食品價格上漲。居住類則漲二．三九％，因電費、住宅維修費及房租分別漲五．二一％、三．二一％及二．五％。

至於十七項重要民生物資，九月平均年跌○．○一％，以雞蛋下跌十八．四五％最多，衛生紙、面紙及紙巾跌一．七七％，鮮奶續跌一．○六％；但衣服清潔劑漲四．一七％、醬油漲三．八％、米價也漲三．六九％。

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