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刺激措施淪口水 中港股涼了

2024/10/10 05:30

投資人對中國推出刺激措施的步伐越來越感到不耐，加上中國「黃金週」長假人均出遊支出比疫情前下降，9日滬深300指數出現逾4年來單日最大跌幅，也拖累香港股市，港股繼8日重挫9.4％後，9日再跌1.5％。（法新社）投資人對中國推出刺激措施的步伐越來越感到不耐，加上中國「黃金週」長假人均出遊支出比疫情前下降，9日滬深300指數出現逾4年來單日最大跌幅，也拖累香港股市，港股繼8日重挫9.4％後，9日再跌1.5％。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國股市週三（九日）出現逾四年來單日最大跌幅，因投資人對中國推出刺激措施的步伐越來越感到不耐，加上中國國慶「黃金週」長假人均出遊支出比疫情前還低，顯示內需依舊低迷。中國財政部長藍佛安週六將召開記者會，將說明「加強財政政策逆週期調節」的措施。

虛幻曙光 投資人憂心成真

中國國家發改委主任鄭柵潔週二召開記者會指出，面對目前中國經濟問題，已陸續推出房市止跌回穩與擴大內需等五方面政策，但未公布市場預期的突破性政策，令投資人大失所望，並開始擔憂中股自九月底以來的的強彈可能只是「虛幻的曙光」，除非北京當局宣布更強勁的財政刺激方案，足以恢復消費和支持房地產部門。

週三滬深三百指數收盤暴跌七．一％，上證綜合指數收跌六．六％，分別抹去週二的五．九％、四．六％漲幅；香港恆生指數收盤續跌一．五％，恆生國企指數則續跌一．七％。

此外，中國文旅部公布數據顯示，週一結束的「黃金週」長假，出遊人數較二○一九年疫情爆發前增加十．二％，但支出僅增加七．九％，每日人均支出約人民幣一三一元，則較二○一九年下跌二．一％。高盛經濟學家王立升表示：「人均旅遊支出低和服務價格低迷，凸顯出中國內需依然疲軟，消費持續下滑。」

政策說明 週六換財長上陣

對此，中國國務院新聞辦公室表示，藍佛安週六早上十時將召開記者會，說明加強財政政策支撐成長的行動，並回答記者的問題。摩根士丹利和匯豐銀行預估，中國財政部將推出人民幣兩兆元的刺激方案，花旗則預估三兆元。

經濟學者：隱形債務太多

不過，渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示，截至去年底，中國中央和地方政府的債務占GDP（國內生產毛額）比達五十六％，若加上地方政府的「隱形債務」，數字可能增至一○○％。他說，期待在降低稅費之際增加政府支出是不切實際的，永續成長終究應透過結構性改革、改善市場准入、促進公平競爭、保護產權、刺激私營部門的投資熱情以及增加就業機會來實現。

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