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新新併 最後一關／金管會︰五大考量進行審核

2024/10/10 05:30

（記者王孟倫攝）（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金、新光金昨各自舉行股東臨時會通過「新新併案」，接下來就要進入最關鍵的主管機關審查。金管會表示，未來將以金融機構合併的四大應審酌因素，加上員工、客戶權益維持及對社會大眾影響，共五項納入審查考量。

金融機構合併案須經過三道關卡，包括雙方董事會同意、召開股臨會通過及主管機關審查（金管會、公平會），昨日第二關通過，將邁入第三關。

針對新新併審查，金管會銀行局官員表示，不便對個案評論，待收到申請後，將根據「金控法」、「金融機構合併法」等依法審查，也會洽詢保險局等的意見及看法。

至於金管會審查重點為何？銀行局表示，根據「金融機構合併法」第六條規定，主管機關為合併之許可時，應審酌四大因素，包括：對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力之影響；對金融市場競爭因素之影響；存續機構或新設機構之財務狀況、管理能力及經營之健全性；以及對增進公共利益之影響。此外，包括原有員工、客戶權益的維持與對社會的影響，也會納入准駁考量。

至於審查時程，金管會表示，金融機構合併法並未規定准駁時間；若依「行政程序法」，原則上就是兩個月，若有需要可延長一次，也就是合計四個月。官員強調，若有需要補件，將再依實際情況做判斷。

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