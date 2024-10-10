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台新金、新光金股臨會 通過新新併

2024/10/10 05:30

（記者王孟倫攝）（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控與新光金控昨召開股東臨時會，分別以九十二．七六％及七十二．二九％高門檻同意通過「新新併」；兩家金控發出聯合聲明，強調這將是台灣金融史上首樁合意的金控合併案，為台灣金融發展開創新頁。

根據規劃，未來合併案完成後，台新金將為存續公司，新光金為消滅公司，存續公司將更名為「台新新光金控」；待取得公平會及金管會等核准後，雙方將訂定合併基準日，完成合併程序。

台新金表示，合併後台新新光金控將成為台灣第四大金控公司，總資產規模八．三兆元，市值約四四五○億元，銀行、保險及證券三大業務市占及規模將顯著提升；通過合併，也將能更有效率地拓展市場，提供海內外客戶更多元的產品選擇與服務體驗，為台灣金融業立足亞洲奠定基石。

新光金表示，這將是台灣金融史上首樁合意的金控合併案，且因是合意對等合併，採百分之百換股，使新光金股東得繼續成為合併後新公司股東，責任共擔、成效共享。新光金強調，合併綜效顯著，可望為股東、客戶及員工創造三贏，實現企業永續價值。

台新金董事長吳東亮昨致詞表示，雙方董事會八月二十二日通過合併案，對兩家金控來說，有相近企業文化、彼此業務強項互補，經營綜效顯著；若合併後，將使銀行、壽險及證券大到足夠的規模，成為布局均衡的大型金控，更有能力面對市場的波動。

至於合併案何時送件金管會？台新金總經理林維俊表示，與主管機關的溝通將會儘快啟動，但正式送件時間必須尊重主管機關，會在十月十一日前將文件備妥，在主管機關指導下，看有哪些內容需要修正，才會正式送件。

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