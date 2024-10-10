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新北13處重劃區預售屋／林口新市鎮「買氣王」 近一年成交2244件

2024/10/10 05:30

新北市13處重劃區預售屋，以林口新市鎮買氣最旺，近1年揭露2244件。（永慶房產集團提供）新北市13處重劃區預售屋，以林口新市鎮買氣最旺，近1年揭露2244件。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕過去一年購屋需求旺盛，尤其重劃區預售案更是民眾主要選項。房產業者彙整，近一年新北市十三處重劃區預售屋揭露件數共九八九二件，以林口新市鎮揭露二二四四件最多，拿下新北重劃區預售屋的「買氣王」。

根據永慶房產彙整，二○二三年八月至二○二四年七月，新北市十三處重劃區實價揭露，有四處預售屋揭露件數超過一千件，依序為林口新市鎮二二四四件、淡海新市鎮一九五○件、二重疏洪道重劃區一一七三件，以及塭仔圳重劃區一○三九件，四處合計揭露六四○六件、占新北市十三處重劃區比重近六十五％。

淡海每坪房價最親民 央北等三處上七字頭

觀察十三處重劃區近一年預售屋每坪均價，以淡海新市鎮最親民，每坪約三十二．四萬元，其次則是鳳鳴重劃區每坪約四十．七萬元，其餘十一處每坪均價均五字頭起跳，其中仁義、央北與副都心等三處，預售屋每坪均價更落在七字頭。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，目前總價一千萬元在淡水區可買到兩房加車位的電梯大樓，因此，在雙北市多數行政區房價飆漲的現實下，部分購屋負擔能力有限的民眾就會跑到蛋白區的淡水覓屋，該區也是首購民眾的購屋熱門區域。

至於林口，在機場捷運通車後，增添交通建設利多，加上未來計畫打造成「新北國際AI+智慧園區」，已陸續吸引許多國際科技企業搶先卡位，像是微軟、輝達等國際知名企業進駐。

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