業者：房貸水龍頭 還是沒打開

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〔記者徐義平／台北報導〕針對第七波選擇性信用管制，中央銀行昨對繼承、換屋族祭出排除適用條款。房產業者認為，排除對象中，以繼承族群受惠較明顯，換屋族群仍須簽切結書；但以現行銀行房貸放款水位有限的情況，寧可放貸首購族，也不願一年後追蹤換屋族是否已將舊屋賣掉，若沒有還要追回放貸成數。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次央行避開可能錯殺的族群，但整體而言，房貸的水龍頭還是沒有打開。排除條款最受惠的應該是繼承族群，在購屋時，可以不計入繼承來的房屋與房貸，央行不僅正面回應市場的聲音，同時針對繼承族群給予較大的空間。

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不過，換屋族的變化就相對有限，還是要簽切結才能夠不受限制；但現實情況是銀行目前額度有限，切結客戶還要追蹤是否在一年內把舊屋出售，否則還要追回多給的成數，在市場資金有限狀況下，還是多做首購型客戶會單純許多。

房市專家何世昌指出，央行考量銀行已「自發性限貸」，甚至目前「貸不到」的情形越發常見，因此針對換屋族、繼承族等非刻意炒房族群祭出排除條款。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從三個禮拜前的理監事會議決議到昨日的排除條款，可知央行雖然加碼限貸管制，但實際上是要有效管理信用資源過度集中或被濫用、誤用的扭曲現象，對於真首購、真換屋的民眾，在嚴控、嚴管的前提下仍提供實質協助，也間接降低購屋、履約的糾紛。因此，市場交易量雖持續探低，但價格修正、變動空間有限，產業風險降低，逐漸往軟著陸方向調整。

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