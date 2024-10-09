世銀續看壞中國經濟 估明年成長降至4.3％

世銀續看壞中國經濟 。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕世界銀行發布最新「二○二四年東亞和太平洋區經濟」展望報告指出，即使中國近期推出刺激措施，明年經濟成長速度將進一步放緩，對區域其他經濟體構成壓力。

報告指出，由於房市疲弱、消費者與投資人信心低迷、人口高齡化、全球衝突等因素，中國今年經濟成長預估四．八％，明年將進一步放緩至四．三％，這將導致明年亞太區經濟成長預估由今年約四．八％降至四．四％。

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受惠國內消費增加、出口恢復和觀光復甦，亞太區中國以外其他國家經濟成長率，估從今年四．七％增至明年的四．九％。

世銀指出：「過去三十年來，中國經濟成長的益處向鄰國外溢，如今其成長動能的規模正在縮減；最近中國若推出極大的財政支持，或可能提振短期成長，但長期成長將取決於更深的結構性改革。」

除了中國成長放緩，報告還列出另兩項影響亞太區經濟成長的因素，包括轉移的貿易和投資流、全球政策的不確定性。

報告說，中美間的貿易緊張局勢，讓像越南這樣的國家透過連結主要貿易夥伴，大大增加自己在全球供應鏈中的角色，但隨著更嚴格的有關產地的進出口規定，這樣的經濟模式將會受限。

報告也分析了工業機器人、人工智慧（AI）和數位平台對亞太區就業市場的影響。由於亞太區以勞力密集產業為主，相較於已開發國家，工作機會受到AI威脅的比例較低，但這也意味亞太區受益於AI帶來的好處較少。

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