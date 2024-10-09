晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國救市空包彈 港股暴跌 上證漲幅腰斬

2024/10/09 05:30

（彭博檔案照）（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國十一國慶長假結束，由於北京當局並未進一步公布振興經濟的財政「突破性政策」，令投資人大失所望，八日香港股市重挫逾九％，中國股市也由開盤的大漲逾十％而腰斬收盤。

中國人民銀行九月二十四日宣布多項提振經濟的貨幣政策，包括下調銀行存準率、政策利率、存量房貸利率，創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展等，造成中港股市大漲。在十月一日至七日中國國慶長假期間，香港股市繼續攀高，市場預期中國股市八日開盤後將補漲，且若北京當局進一步公布振興經濟的財政政策細節，中港股市後續還有可觀漲幅。

不過，中國國家發改委主任鄭柵潔昨召開記者會指出，面對目前中國的經濟問題，已陸續推出房市止跌回穩與擴大內需等五方面政策，包括「加大宏觀政策逆週期調節」、「擴大國內有效需求」、「加大助企幫扶力度」、「推動房市止跌回穩」、「提振資本市場」；因主要重述近期推出的經濟政策，並無市場預期的突破性政策，令投資人大失所望。

香港恆生指數一度應聲暴跌十．二％，收盤重挫九．四％；恆生國企指數盤中曾暴跌十．九％，為二○○八年以來首見，收盤下挫十．二％。中國股市漲幅也從開盤的暴漲而大幅收斂，上證綜合指數開盤大漲十．一％，收盤上漲四．六％；滬深三○○指數開盤暴漲十．八％，收盤上漲五．九％。

大摩看衰中國政策刺激

SPI資產管理公司總經理殷尼斯（Stepheb Innes）表示：「沒有大規模和直接提振支出的財政措施，投資人樂觀情緒可能很快就消退，確實存在失望的風險，對中國從繁榮到蕭條週期的擔憂，成為人們關注的焦點。」

此外，摩根士丹利（大摩）發布報告，呼籲投資人應關注中國股市過熱，以及中國政府兌現刺激政策的風險；報告稱，中國經濟所需的政策刺激力度，與決策人士可能實施力度之間存在落差，大摩認為中國需要十兆人民幣，但北京當局只能在兩年內投入二至三兆人民幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財