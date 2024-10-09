中國救市空包彈 港股暴跌 上證漲幅腰斬

（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國十一國慶長假結束，由於北京當局並未進一步公布振興經濟的財政「突破性政策」，令投資人大失所望，八日香港股市重挫逾九％，中國股市也由開盤的大漲逾十％而腰斬收盤。

中國人民銀行九月二十四日宣布多項提振經濟的貨幣政策，包括下調銀行存準率、政策利率、存量房貸利率，創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展等，造成中港股市大漲。在十月一日至七日中國國慶長假期間，香港股市繼續攀高，市場預期中國股市八日開盤後將補漲，且若北京當局進一步公布振興經濟的財政政策細節，中港股市後續還有可觀漲幅。

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不過，中國國家發改委主任鄭柵潔昨召開記者會指出，面對目前中國的經濟問題，已陸續推出房市止跌回穩與擴大內需等五方面政策，包括「加大宏觀政策逆週期調節」、「擴大國內有效需求」、「加大助企幫扶力度」、「推動房市止跌回穩」、「提振資本市場」；因主要重述近期推出的經濟政策，並無市場預期的突破性政策，令投資人大失所望。

香港恆生指數一度應聲暴跌十．二％，收盤重挫九．四％；恆生國企指數盤中曾暴跌十．九％，為二○○八年以來首見，收盤下挫十．二％。中國股市漲幅也從開盤的暴漲而大幅收斂，上證綜合指數開盤大漲十．一％，收盤上漲四．六％；滬深三○○指數開盤暴漲十．八％，收盤上漲五．九％。

大摩看衰中國政策刺激

SPI資產管理公司總經理殷尼斯（Stepheb Innes）表示：「沒有大規模和直接提振支出的財政措施，投資人樂觀情緒可能很快就消退，確實存在失望的風險，對中國從繁榮到蕭條週期的擔憂，成為人們關注的焦點。」

此外，摩根士丹利（大摩）發布報告，呼籲投資人應關注中國股市過熱，以及中國政府兌現刺激政策的風險；報告稱，中國經濟所需的政策刺激力度，與決策人士可能實施力度之間存在落差，大摩認為中國需要十兆人民幣，但北京當局只能在兩年內投入二至三兆人民幣。

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