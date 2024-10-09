財經青紅燈》中股「無基之彈」

中國股市強彈，分析師警告，投資人須慎防虛假曙光。（彭博資料照）

■鄭琪芳

為挽救低迷的經濟，中共當局祭出暴力救市措施，激勵中國股市狂飆，不僅中國股民搶入市、外資大量湧入，連結中股的ETF也掀起狂潮。然而，中國經濟基本面並無好轉跡象，失業率飆高、內需消費低迷、房價持續崩跌等，外界憂心這波中股大漲並非多頭市場，而是「無基之彈」，昨日港股暴跌、中股開高拉回，似乎反映了市場的憂慮。

中國房市在監管打壓下深陷危機，房價持續走跌，已進入第4年緊縮，加上「爛尾樓」（已賣掉但沒蓋完）遍地，「彭博產業研究」報告估計中國「爛尾樓」高達4800萬戶，可見中國房市危機之嚴峻。而中國房價暴跌，不少家庭遭受巨大財富損失，加上就業情況不佳、青年失業率飆高等，導致內需消費疲軟，讓中國經濟陷入「惡性循環」。

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面對如此經濟困境，中國當局終於在十一長假前推出救市猛藥，包括降息、降準，預估釋出人民幣1兆元，同時降低存量房貸利率、統一房貸最低首付比率，並設新工具支持股市等，一連串措施激勵中股狂飆。不過，學者專家多認為，這些救市措施確實為中國經濟注入一劑「強心針」，但中國當局救市力道仍不夠，若無更大力度的財政刺激政策，可能不足以挽救低迷許久的經濟。

在此情況下，中國發改委十一長假後的記者會備受矚目，市場預期將加大財政刺激措施，但昨日記者會僅重述近期經濟政策，導致港股出現失望性賣壓，國內連結中股的ETF也重挫，儘管中股仍上漲，但開高走低的表現讓不少中國股民淪為「被割韭菜」。目前中國救市「強心針」效果能維持多久仍難料，但資本市場波動勢必加劇，因此，投資人搶進飆股的同時，還是得注意風險，無論如何，「居高思危」準沒錯。

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