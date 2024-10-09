盤勢分析》短線高檔震盪 短打因應

外資及中資買賣超張數排行（10/08）

受到美股下跌，加上港股、中國A50期貨大跌拖累，台股昨開低走低，所幸台積電（2330）尾盤穩住陣腳，加權指數收盤小跌91.17點、以22611.39點作收，成交量3869.90億元；法人認為，台股短線將維持高檔震盪格局。

三大法人進出金額及資券餘額（10/08）

觀察三大法人動向，外資昨日賣超253.22億元、投信續買40.77億元、自營商賣超87.35億元，三大法人合計賣超299.8億元；外資台指期淨空單減少1056口，累計外資台指期淨空單為41090口。

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10/9除權、除息股票

野村高科技基金經理人謝文雄表示，隨著AI蓬勃發展，全球對於AI晶片和伺服器需求旺盛，從台灣8月資通出口金額高達129.9億美元即可見端倪，面對第四季全球經濟穩定擴張加上庫存逐步去化，台灣電子產品外銷訂單已率先重回正成長，聯準會啟動降息循環，外資回補行情仍可期待。

法人認為，台股短線將維持高檔震盪格局。（資料照）

元大投顧分析，從技術面來看，台股日KD指標仍向下修正，加上9月30日空方缺口，台股上檔壓力不輕，所幸週KD指標仍持續向上；整體來看，台股尚難擺脫區間震盪走勢，短線位處區間相對上緣，投資人宜留意個股位階、勿積極追高，採短打作為現階段策略。（記者張慧雯）

外幣匯率行情表（10/08）

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