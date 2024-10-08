盤勢分析》季線不破 短線樂觀操作

加權指數終場強漲399.85點，收在22702.56點，收復5日線與10日線，成交量約3881億元。（資料照）

美國最新非農就業人數跳增，提振市場信心，在美股四大指數上週五同步上漲帶動下，台股多頭氣勢再起，台積電（2330）昨重登千元俱樂部，並率領半導體供應鏈發動攻擊，聯發科（2454）、鴻海（2317）與廣達（2382）助攻，加權指數終場強漲399.85點，收在22702.56點，收復5日線與10日線，成交量約3881億元。

三大法人昨合計買超94.6億元，其中外資買超17.4億元、投信買超44.8億元、自營商買超32.3億元；值得注意的是，外資又大布期貨空單，昨淨空單大增5146口，累積外資期貨淨空單高達4.21萬口。

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PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，美國啟動降息循環，中國也祭出降準、降息，在全球主要經濟體貨幣政策鴿派刺激下，有助資金活絡，目前市場等待晶圓龍頭大廠與光學大廠法說會，晶圓龍頭大廠在漲價議題帶動下，預料將釋出正面訊息。

台新投顧副總黃文清指出，市場期待10月17日台積電法說會，10月行情仍處在資金輪動的過程，但原物料族群漲多後可能震盪，避免追高。

群益期貨分析，台股待量能逐漸回升後，將再挑戰23000點，在季線不破下，短線拉回可樂觀操作。（記者卓怡君）

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