中信反毒基金會攜手產官學研 舉辦國際研討會

行政院政委林明昕（左十）、法務部次長徐錫祥（左九）、衛福部次長林靜儀（左八）、高檢署檢察長張斗輝（左七）、中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒（右九）等共同參與國際研討會。（中信反毒基金會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國信託反毒教育基金會自二○一八年起攜手產官學界辦理國際研討會，為台灣毒品司法處遇獻策。台灣高檢署數據顯示，緩起訴處分者於期滿後二年內再犯比率從三十一．九％下降至二十一．九％，顯示目前的多元處遇反毒策略已略見成效。總統賴清德延續過去施政重點，發布新世代反毒行動綱領三．○，未來四年預計再投入一五○億元，目標將台灣人口終其一生曾經使用過非法藥物的人數比率下降至一％。

中信反毒教育基金會昨再度攜手法務部、衛福部、高檢署、台灣毒品處遇政策研究學會、國家衛生研究院、台灣成癮學會、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）及美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF）共同舉辦「二○二四提升台灣毒品司法處遇成效」國際研討會，除了分享美國毒品司法處遇措施外，也藉由國內專家學者意見交流，為台灣實務運作的挑戰尋找解方。

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中信反毒教育基金會董事長辜仲諒表示，成癮防制需要不斷修正及調整，更需要跨專業領域共同合作，集眾人之力才能達成。希望透過中信反毒教育基金會的力量，可以協助政府，並結合產官學共同努力，建構一個屬於台灣成癮防制的社群網絡平台，讓各方有更多交流與互相學習的場域。

行政院政務委員林明昕指出，感謝中信反毒教育基金會大力支持，自二○一八年起就開始引進國際間的毒品處遇措施，提供政策制定的參考。全球平均過去一年使用過非法藥物的盛行率為五．八％，賴總統延續了過去的施政重點，持續推動新世代反毒行動綱領三．○，希望針對不同類型的觸毒者，包含女性藥癮者、藥癮者其家庭、青少年等提供更符合需求的具體策略，目標將毒品人口終其一生曾使用非法藥物的人數比率下降至一％。

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