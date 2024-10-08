金研院攜手社福總盟 推廣金融培能

台灣金融研訓院昨與社會福利總盟正式合作，提供社福機構員工參與金融培能課程。 （圖由金融研訓院提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為擴大成人金融素養教育的受眾幅度與社會影響力，台灣金融研訓院昨與社會福利總盟合作，提供社福機構員工參與金融培能課程，希望透過提升財務知識與技能，增加生活幸福感，進而提升社會安全網的服務質量。

金研院院長兼台灣理財顧問認證協會理事長黃崇哲表示，透過體驗完整金融培能課程，親身感受金融賦能的可行與效果，能讓社福機構認同並支持成人金融教育的長期推行，更有助提升社會安全網的服務質量。

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金研院自二○二○年開展成人金融素養教育計畫，陸續對介惠基金會、弘道基金會等社福機構的員工進行金融培能。此套金融培能模式，歷經四年研發與執行，已幫助超過一六○名學員達成儲蓄、減債等財務目標，累積儲蓄金額達一一四二萬元，減債金額五三四萬元，日前榮獲金管會年度金融教育貢獻獎中的最高榮譽「金質獎」。

社會福利總盟的會員機構包括中華民國老人福利推動聯盟、中華民國家庭照顧者關懷總會、中華民國智障者家長總會、台灣南方社會力聯盟、愛福家協會、台北市基督教勵友中心、伊甸社會福利基金會、良顯堂社會福利基金會、勵馨社會福利事業基金會、台灣社會工作專業人員協會，總計十個機構參與，初估受訓人數將達二四○人。

課程教材由金研院運用KAP教學模型進行開發，目標在建立社福員工對財務的知識、態度與行為，共分三大課程單元；課程師資則由台灣理財顧問認證協會FPAT遴選的CFP執證者擔任，同時也是財務教練，都是經評鑑合格的優良講師。

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