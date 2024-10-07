中國甩通縮 還需上看46兆措施

中港股市短短六個交易日漲幅超過二十％，但中國需要更多刺激措施才能擺脫通縮陷阱。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕過去十八個月以來，中國出現通縮現象，且經濟信心低迷，北京當局在推出刺激措施時三心二意，且相關措施零碎分散；但上月北京當局終於出現遲來的轉變，祭出一系列寬鬆措施，顯示他們已達到痛苦臨界值。不過，英國《經濟學人》雜誌指出，現在還不到慶祝中國刺激措施的時候。

在美國聯準會（Fed）降息二碼（○．五個百分點）一週後的九月二十四日，中國人民銀行宣布降息、下調銀行存準率，並降低存量房貸利率，同時推出新貨幣政策工具來拉抬股市。

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兩天後，中共中央政治局承諾將遏制房市下滑，更有力地因應經濟放緩。媒體報導，中國政府可能發行二兆元人民幣債券，約占GDP（國內生產毛額）的一．五％，其中一半用來協助地方政府處理債務，另一半用來幫助消費者。

受這一系列刺激措施激勵，中港股市大漲。十月二日香港股市在中國國慶日後大漲逾六％，短短六個交易日內漲幅超過二十％。但中國需要更多刺激措施才能擺脫通縮陷阱。

上述措施代表中國決策風格和急迫性方面早該發生的轉變，過去幾個月以來，北京當局似乎害怕為經濟提供太多幫助，中國領導人習近平不屑向家庭提供慷慨的救濟，擔憂這會傷害其自力更生。國家領導人未能制止房市下滑，導致資金吃緊的地方政府只能在未得到北京足夠支持的情況下拼湊因應措施，包括被迫削減支出，並向企業索取費用和補繳稅款，這加劇經濟放緩。

與過往的刺激措施相比，中國最新措施的溝通協調性更好，也更加針對消費者；但在歷經低迷之後，中國官員將面臨重振市場信心和支出的艱鉅任務；即使所有發布的財政措施得到確認，仍缺乏足夠的規模。為重振成長和通膨，許多經濟學家認為，中國需要至少七兆至十兆元人民幣（約台幣三十二兆至四十六兆）的刺激措施，若分攤到兩年內，相當於GDP的二．五％至四％。

中國官員還須說明如何遏制房市下滑，這可能需要中央政府保證預售但未蓋完的房屋能交付，也需要處理已蓋完但仍未售出的房屋。北京當局希望國有企業購買這些房屋，並將它們轉變成保障性住房，卻未投入足夠的資金。

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