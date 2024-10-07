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經濟學家羅奇：中國救經濟 3箭還缺2箭

2024/10/07 05:30

股市飆漲、經濟最糟時刻已過？ 言之過早

〔編譯魏國金／綜合報導〕曾任摩根士丹利亞洲區主席的知名經濟學家羅奇指出，中國因債務驅動的巨大資產泡沫破裂，面臨陷入日本式停滯與通縮泥淖的風險，而已故日相安倍晉三的「經濟三箭」為中國提供擺脫該泥淖的良方；目前中國射出了第一箭，股市因而強勁反彈，但中國經濟能否自此走出谷底，現在還言之過早。

羅奇投書《金融時報》指出，中國經歷一九八○年代以來最嚴峻的通貨緊縮以及與日本不相上下的成長衝擊。中國的經濟成長率從一九八○至二○一○年的十％，下滑六個百分點至國際貨幣基金（IMF）預期未來五年成長約四％。日本遭遇幾乎相同的經濟降速，日本在一九四六至一九九○年經濟成長七．二五％，一九九一至二○二三年僅○．八％，期間下滑逾六個百分點。

日本是中國的前車之鑑，日本如何以安倍三箭走出經濟失落年代，是中國面對當前困境的良方；而安倍三箭即是強有力的財政與貨幣刺激，以及結構性改革。

文章指出，北京近期大幅降息，加上對陷入困境的地方政府與股市注入大量流動性是第一箭。雖然滬深三百指數已自近期最低點飆漲逾二十五％，但仍低於二○二一年二月的最高點三十一％。日本的經驗亦是如此，一九八九年十二月至一九九八年九月，日經平均指數下跌六十六％，但期間曾經四度反彈，每次平均上漲三十四％。

財政刺激︰僅廣泛承諾 未制定具體目標

中國的財政之箭更加棘手，在政治局的聲明中，刺激措施是由廣泛承諾而非具體目標來制定，比如，降低房貸利率與第二間房的頭期款要求，表達當局支持房市的承諾，但對於如何吸收未出售房，則沒有任何細節。

如同一九九○年代的日本，北京因公部門債台高築，對啟動二○○九至二○一○年的財政火箭筒政策抱持謹慎。這是可以理解的，二○二四年初中國政府的債務達GDP八十五％，是當時三十三％近三倍。

結構改革︰空口挺民企 難促進家庭消費

與日本相同，結構改革對中國而言是最困難的箭，中國面臨三大結構性挑戰：人口、生產力與長期消費不足。再者，對民營企業的支持流於口惠，同時北京也沒有面對中國結構性再平衡的最大障礙：社會安全，即退休與醫保方面的改革，致使無法降低由過度恐懼所驅動的儲蓄，進而促進家庭消費。

文章表示，中國股市的飆漲令人輕易認為中國經濟最糟的時期已過，但該定論言之過早，最不好的狀況是，這僅是虛假的黎明，因此，至少不要因為北京射出一支刺激之箭就開香檳慶賀。

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