微型電動二輪強制險 緩衝倒數

「微型電動二輪車」上路前須掛牌並投保強制險，兩年的宣導期進入倒數，預期十一月前應會有一波投保領牌潮。（資料照）

11/29宣導期過後將開罰 預料近期掀領牌投保潮

〔記者李靚慧／台北報導〕自二○二二年十一月三十日起，騎微型電動二輪車上路，必須依規定登記、領牌並投保強制險，並給予兩年緩衝期，初期雖有不少車主投保，但產險業統計，今年以來，微型電動二輪車簽單保費衰退近兩成；產險業分析，因新車銷售下滑及舊車領牌意願低落，投保件數減少，但隨著緩衝期十一月底將屆，預估業績可再衝一波。

根據最新統計，今年前八月產險業整體簽單保費業績達一八三四．六五億元、年增十一．三一％，其中健康險、工程險、責任險、航空險均有兩位數增幅。

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至於整體簽單保費市占率近五成的車險，其中的微型電動二輪車險八月簽單保費年減一．三％，前八月更大減十九．○七％，是衰退幅度最高的險種。

已領牌未投保上路 將註銷牌照

產險業者指出，根據規定，目前屬於「微型電動二輪車」（全電動模式，時速低於二十五公里、不含電池車重四十公斤以下之兩輪車輛，免牌照、免行照、免駕照）的車種，上路前須掛牌並投保強制險，兩年的宣導期將於今年十一月二十九日截止，已領牌照的電動二輪車，若未投保強制險或到期未續保還上路，將開罰並註銷牌照。

業者分析，目前新買的微型電動二輪車須掛牌並投保強制險，舊車則需辦理領牌、投保，但交通部統計，今年前七月電動二輪車較去年同期新車掛牌數減少近二萬六○○○台，投保件數連帶減少、保費收入也較去年同期衰退，推估是因新車銷售減少或舊車領牌踴躍度降低所致。

不過，因兩年宣導期進入倒數，近來產險公會、產險業者均加強宣導，待宣導期過後，未投保、領牌就會開罰，預期十一月前應會有一波投保領牌潮。

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