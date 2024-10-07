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〈財經週報-本週熱點〉9月出口可望連11紅

2024/10/07 05:30

全台連日大雨，CPI年增率恐怕仍將處於２％以上。 （資料照）全台連日大雨，CPI年增率恐怕仍將處於２％以上。 （資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週財政部將公布9月海關進出口統計，預期在AI商機強勁以及補入外銷旺季下，9月出口額可達407億至423億元之間，年增5％至9%，將可連11紅。

根據財政部統計，8月出口額436.4億美元，創歷年單月新高，年增16.8%，為連續10個月正成長；累計1至8月出口3,085.7億美元，為歷年同期次高紀錄，年增10.9%。

財政部說明，除AI商機強勁加上進入外銷旺季推升電子與資通產品需求外，傳產貨類市況回穩，及7月底颱風來襲造成部分出貨遞延，使8月較去年同期增加62.8億美元，「出乎預期的好」，預期9月出口仍有407億至423億美元，雖比8月下滑，但是年增率介於5％至9%間，第三季出口有望上修2%至3%。

連日大雨 CPI年增率恐逾2%

另外，主計總處本週也將發布9月通膨率數據，雖然9月沒有颱風，不過全台連日大雨，菜價居高，CPI年增率恐怕仍將處於2%以上，但核心CPI漲幅有望持續收斂。

根據主計總處資料，8月CPI年增率為2.36%，已連4月超出通膨警戒線2%，惟7月扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.8%，近7個月最低，顯示整體物價壓力縮小。

後續觀察「服務類價格變化」，特別是房租與外食。其中，近10年房租平均漲幅1.1%，2022年7月起突破2%，今年6月擴大至2.59%，8月房租漲2.45%雖未創高，但至今仍處於高點。外食費在今年4月跌破3%後，目前在略低於3%附近波動，與近10年長期平均漲幅2.5%相比，也依舊偏高。

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