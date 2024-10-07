〈財經週報-投資觀點〉美國降息啟動，日本股市機會來了！

美國聯準會每輪首次降息後六個月的美、日股市表現

■洪欣如

自進入下半年以來，日本股市的表現如同雲霄飛車般波動。日經指數在8月5日遭遇自1987年以來最嚴重的單日跌幅，並且較7月11日的高點一度回檔超過25%。

儘管在美國總統大選前，市場仍面臨重大不確定性，波動性可能持續，但日股轉佳的基本面和偏低的評價面，預料將重新成為焦點。此外，美國聯準會自九月中開始降息循環，這或將成為推動日股上漲的重要催化劑。

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回顧過去六次聯準會啟動降息後的六個月內，道瓊指數和日經指數的表現，包含：(1)1989年6月；(2)1995年7月；(3)1998年9月；(4)2001年1月；(5)2007年9月；(6)2019年7月。

可以看到除了2001年和2007年兩次因經濟衰退而導致的降息循環外，其餘4次，美日股市均出現正報酬，而且有3次，日股的漲幅還勝於美股。其中1995年的降息周期尤為突出，日股在半年後的漲幅達34.8%，遠勝美股的11.4%。

美經濟依然強健 有利日股後續表現

從幾個重點數字來看，根據亞特蘭大聯準會的GDPNow模型，預計美國第三季度GDP增速為2.9%，顯示美國經濟依然強健。此外，首次申請失業救濟金的人數仍在歷史低位，未見明顯上升。該些數據顯示美國經濟有望實現軟著陸，對日股後續表現相當有利。

對於日股，除了具吸引力的評價面外，如：股價淨值比僅為美股的三分之一，還出現了多項利好的結構性變化，包括通縮時代的結束、企業財務的重整及資本支出的強勁增長，這些因素都將有助於日股的上漲動能。

投資人若是想要簡單投資日股，透過ETF布局是一個便利的選擇。只需擁有台股的證券帳戶，即可輕鬆進入日股市場。

截至9月底，台灣市場已有8檔日股ETF掛牌，涵蓋市值型、高息型和產業型。對於一般投資人而言，布局專注於日本龍頭股的市值型ETF，適合做為參與日股的穩健核心部位。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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