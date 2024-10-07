〈財經週報-投資觀點〉黃金市場熱絡 長期漲勢可能遠超想像

資料來源︰:Bloomberg；白線為黃金價格、紅虛線為美國年增率；整理︰永豐金證券

■陳泓睿

今年以來國際黃金價格一路大漲，如果回顧過去一整年金價漲幅高達45%，甚至明顯還勝過美國NASDAQ指數約36%的漲幅；投資人接下來想問的應該就是還能投資嗎？現在進場會不會追高？我們就來討論金價走多的根本原因。

從去年開始國際金價便開始轉強，市場議論的走多原因無外乎以下兩點︰

請繼續往下閱讀...

第一，各國央行或基於對未來通膨的預期，亦或基於外匯準備多樣化以分散風險，過去幾年都在持續增持黃金；第二，市場投資人判定Fed即將降息，無孳息資產黃金與美元的利差開始收斂，因此積極增持黃金，其具體化表現就是市場上各黃金ETF的持有規模不斷增漲，但對一般投資人來講，這些機構法人的買盤還能持續多久將影響到投資人現在追高並長期投資的意願，偏偏我們外部人是無從得知這些機構法人到底看了哪些指標來進行投資決策，我們看到的都是已發生的結果，那有沒有一個一般投資人可以簡單參考判斷金價的指標？

美M2是領先指標 金價跟著走

從1968年到現在，金價走勢其實跟美國貨幣供給M2年增率密切相關，當M2年增率連續成長時，金價就會走出大波段多頭，如1970年代及1999~2011年；但只是M2年增率出現連續多年的放緩，金價就會呈現長期回檔整理，如整個1980~1990年代及2012~2015年，更重要的是︰這個指標具有領先性。

那麼接下來金價會怎麼走？我們看到美國M2的年增率在2020~2023先是受COVID-19疫情影響而狂飆，接著受到Red升息跟縮表的作用而出現了快速的下滑甚至負成長，但這樣戲劇性的變化並未造成金價的崩盤，其主因當是疫情期間超發貨幣太多（看那個衝破天際的M2年增率），對金價產生了足夠的支撐；反之在去年M2短暫負增長後，美國的M2年增率今年已經再度轉正，可預期的未來應該會節節往上，這不僅可以說明今年以來金價的大漲，而且更可能暗示了未來金價可能將再見2000年代的大波段行情，或許明年中漲多會見到較大規模回檔，但未來的最終高點可能遠超一般人想像。

（作者為永豐金證券整合行銷部策略分析師）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法