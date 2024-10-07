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〈財經週報-投資趨勢〉聯準會進入降息循環 信用債進可攻、退可守

2024/10/07 05:30

聯準會進入降息循環，穩健投資人可布局投資等級債，較積極的投資人則可選擇非投資等級債。（美聯社）聯準會進入降息循環，穩健投資人可布局投資等級債，較積極的投資人則可選擇非投資等級債。（美聯社）

■鄭永欣

美國通膨數據逐漸下滑，聯準會（Fed）也已啟動降息周期，但因降息前市場已先行反映貨幣寬鬆的行情，因此9月份降息後，債市較無明顯的反彈，反而是震盪整理。

但今明兩年聯準會將逐步降息，且有很大的空間可以透過寬鬆政策避免經濟進入衰退，信用債在中長線仍具表現機會，尤其非投資等級債體質改善、大環境穩健、價格具吸引力等誘因下，具攻守兼備之功用。

根據FedWatch統計，聯準會今年底前可能還會降息2-3碼，基準利率來到4%-4.25%。其他除了日本的成熟國家，也開始醞釀降息；根據隔夜指數交換利率（OIS利率交換協議），到2026年底，大多數央行將降息200至250個基本點（bp），尤其聯準會降息方式將會更激進。

非投資等級債違約率與利差走勢呈現正相關，隨著利差收窄，可預期違約率將持續下降，預期明年有機會進一步下降至2.59%；聯準會已開始降息，產業面景氣得以獲得復甦，進而將使各產業的信貸品質轉佳，非投資等級債可望獲得進一步表現機會。

儘管9月份的降息，並未對債市造成太大的反彈，但走向降息循環已成共識，目前非投資等級債的收益率仍位於7%水準，處於具有競爭力的位置。

雖然經濟走入衰退的機率偏低，但仍有諸多不確定性壟罩市場，所幸自疫情之後，由於市場低風險偏好，導致企業傾向發行擔保債，使擔保債發行量大增；根據統計，2010年擔保債佔非投資等級債僅27%，但今年比重已上升至35%，

美國非投資等級債中，有50%是屬於BB級的債種，相較2008年平均佔比約40%，也有所增加；同時，垃圾債的CCC級比重正下降至10%。也更加證明，非投資等級債的安全係數大為提升，也正處於相對高品質的時代，相較過去，可望提供更多的下檔保護。

BB級債有機會表現 可望繼續帶動非投等債行情

長期來看，美國非投資等級債在各年度要獲得正報酬的機率較高。今年上半年，因經濟仍穩健，非投資等級債由CCC級債種帶頭上攻，而下半年開始出現經濟擔憂，高品質的BB級債有機會開始有所表現，估計接下來BB級債可望繼續帶動非投等債行情。

相較投資等級債，非投資等級債必須得慎選財務體質較佳的企業，並擁有基本面支撐的產業。團隊相對看好金融、能源及交通等產業的非投資等級債；其中金融產業的非投等債以抵押貸款公司為主，當大銀行放貸趨嚴的情境下，這些抵押貸款公司即可獲得生意機會。

選擇非投資等級債 短線掌息收紅利 長線賺資本利得

由於降息啟動，債市也將迎行情，相對美國公債，更看好信用債的表現，穩健投資人可布局投資等級債，較積極的投資人，則可選擇非投資等級債，短線掌息收紅利，長線則有望賺資本利得。

（作者為瀚亞投信產品投資策略部協理）

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