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〈財經週報-國際市場展望〉多重變數牽動 資產配置力抗市場動盪

2024/10/07 05:30

軟著陸情境下降息對股市有利；資料來源：凱基投顧；資料日期：1973/9/3 – 2019/7/31。軟著陸情境下降息對股市有利；資料來源：凱基投顧；資料日期：1973/9/3 – 2019/7/31。

■李暢、楊哲宇

隨著中國祭出降息降準救市措施、日本新首相上任牽動日圓匯率政策、美國總統大選越來越靠近、中東地區緊張局勢升溫，政經情勢多重變數正牽動市場資金輪動加速。因應當前市場震盪加劇，加上美國聯準會（Fed）已啟動降息循環，股債均衡布局仍是投資基調，投資方向與節奏則可回歸基本面觀察。

美國8月PCE（個人消費支出）日前出爐，數據低於市場預期，給予聯準會降息空間，可望有助風險性資產表現空間。根據過往美國聯準會降息經驗，5次經濟軟著陸時，首次降息後一個月，僅有2次S&P500指數小跌；首次降息後三個月，S&P500 5次都呈現上漲；首次降息後六個月，S&P500不僅5次都呈現上漲，其中更有3次累積報酬達雙位數，總計最近5次聯準會啟動預防性降息，開始降息後一個月平均漲幅可以達0.9%、三個月平均漲幅達7.1%，六個月平均漲幅可達12.5%；而啟動預防性降息後的三個月與六個月，S&P500繳出正報酬的機率更高達99%。

股市主升段態勢不變 股6債4因應

展望第四季，觀察重點可留意即將公布的非農就業數據與反應景氣的製造業PMI指數。非農就業數據方面，若3個月移動平均密集出現低於10萬的數字，可能是勞動市場步入低迷的警訊，就要留意。製造業PMI方面，若指數跌破45，就需要警戒；若指數跌破42.5，景氣衰退風險就有增加的疑慮。有鑑於企業獲利仍處於成長軌道，製造業復甦，就業放緩但仍穩健，支撐消費溫和擴張，通膨緩步下行，研判經濟仍為軟著陸，股市主升段態勢不變，因此資產配置仍為股優於債，建議可以股6債4因應市場動盪。

股市方面，建議採取兩手策略，抓大不放小，今年以來大型科技股具有市值及獲利兩大優勢，市場震盪下資金偏好大型、獲利較佳的股票，因此核心部位可以配置大型、成長股為主；而進入第四季中小型企業獲利逐漸復甦，市場廣度可望打開，適度搭配高品質、中小型的個股。

投資級債作為核心部位 均衡配置不重押債券

債市方面，降息循環通常有利整體債券表現，但依據過往預防性降息的歷史經驗，開始降息後利率下行並非一帆風順，利率下行的時間會持續較長，殖利率振幅也會相對大，因此債券投資建議以均衡配置不重押為上策，以投資級債作為核心部位，並透過非投資級債鎖定票息，搭配公債部位避險。

（李暢為凱基A級公司債（00950B）基金經理人；楊哲宇為凱基全球菁英55（00926）基金經理人）

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