〈財經週報-打炒房〉預期心理消退 新青安受理及撥貸同步下滑

中央銀行9月祭出第7波選擇性信用管制，財政部官員表示，青安貸款不受央行信用管制影響。 （記者徐義平攝）

記者鄭琪芳／專題報導

新青安貸款撥貸情形

中央銀行9月祭出第7波選擇性信用管制，同時調升存款準備率1碼（0.25個百分點），最稱為史上最重打炒房，外界關切新青安貸款是否受影響。財政部官員表示，青安貸款是協助「無自有住宅者」購屋，不受央行信用管制影響，公股銀行也會優先滿足自用住宅及已簽約案件。官員指出，由於行庫加強貸前及貸後管理，加上預期心理逐漸消退，近來新青安申貸已「慢慢回歸理性」。

史上最重打炒房 新青安不受影響

財政部官員說明，央行第7波信用管制是針對第2戶及名下有房屋者，青安貸款則是協助無自有住宅者購屋，所以不受影響；至於共同繼承持分房屋，根據規定，本人、配偶或未成年子女個別持有共有住宅或共同持有共有住宅，只要持分換算面積合計未滿40平方公尺（12.1坪），仍可申貸青安貸款。

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財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月起推出新青安貸款，最高貸款額度自800萬提高至1,000萬元、貸款年限自30年延長至40年、寬限期自3年延長至5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點）。

由於新青安貸款條件優渥，帶動自住買盤進場，撥貸戶數及金額呈倍數成長。根據統計，2023年7月青安貸款撥貸1,311戶、72.51億元，2023年8月增至2,599戶、167.86億元，今年5月更暴增至8,273戶、635.99億元，創下歷史新高。不過，外界質疑新青安遭到濫用、助漲房價等，因此，財政部6月祭出4大精進措施，包括每人限貸1次、新貸戶徵提自住切結書等，若違反規定，將追回補貼利息，並重新核定貸款條件等。

8月新青安撥貸 大減 「慢慢回歸理性」

受此影響，今年6月新青安受理及撥貸均減少，撥貸降至7,244戶、567.7億元，為新青安上路以來，除2月農曆春節外，撥貸戶數及金額首度減少；7月撥貸件數及金額雖增加，但受理件數及金額減少；8月受理件數及金額續減，撥貸戶數及金額更降至5,684戶、452.82億元，分別月減27.8%及27.3%。

財政部官員表示，新青安強化管理效果逐漸顯現，「慢慢回歸理性」，6月以來新青安受理件數均減少，雖然7月新青安撥貸增加，但受理件數及金額仍減少，應是在消化6月受理的案件；而8月新青安撥貸戶數及金額大減逾2成7，除民俗月影響外，應與房價上漲的預期心理慢慢消退有關。

「房市最怕『預期心理』！」官員直言，因為民眾預期房價會上漲，怕現在不買就來不了，因此搶著買房、貸款，導致新青安撥貸暴增。不過，公股銀行加強貸前徵審及貸後管理後，逐漸回歸理性，這次央行又祭出第7波信用管制，「預期心理」逐漸消退，房市應會進一步降溫。

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