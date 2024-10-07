〈財經週報-打炒房〉重拳打炒房 楊金龍以次貸風暴為鑑

中央銀行選擇性信用管制

記者陳梅英／專題報導

中央銀行首度將「有房無貸」者納入管制，並將第2戶貸款成數從6成下調至5成，打炒房下手之重，被稱為是房市的「金龍海嘯」。（資料照）

中央銀行9月19日理監事會後宣布升準1碼，搭配第7波房市信用管制措施，首度將「有房無貸」者納入管制，並將第2戶貸款成數從6成下調至5成，擴及全國，下手之重，被稱為是房市的「金龍海嘯」。到底央行總裁楊金龍看到什麼？除了再三強調銀行信用資源過度傾斜不動產的情況非常嚴峻外，他也提到銀行下調不動產放貸標準讓人聯想到當年次貸危機，特殊時期必須採取嚴肅措施。

楊金龍指出，8月底全體銀行不動產貸款佔總放款比率37.5%，雖低於歷史新高37.9%，但「情況更嚴峻」。因為過去6年，全體銀行不動產貸款餘額增加59.6%，遠高於總放款47.5%及其他放款41.1%，其中購置住宅貸款餘額增加54.1%、建築貸款餘額增加86.2%。

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銀行放貸過度傾斜不動產 危及金融穩定

此外，「銀行法」第72-2條規定，銀行不動產放款比率上限為30%，8月底34家國銀中就有21家達26%以上，都是大銀行，顯示信用資源明顯傾斜向不動產，不僅會排擠生產事業實質投資，對經濟產生不利影響，也危及金融穩定。

他說，日本、美國皆有不動產市場過熱引發金融危機及經濟衰退的先例，當時社會上普遍有一種氛圍，認為房市會一直上去，而經濟也很不錯，「那就要很小心」。特別是去年中以來銀行對於房貸審核是放鬆的，不動產貸放衝得很快、成長率非常高，「這讓我們聯想到當年次貸風險，信用分數很低還讓他們貸款，整體放貸標準下降是一開始犯下的錯誤」。

為了防患未然，楊金龍表示，特殊時期要做一些「嚴肅」的措施，給投資客、炒房客一個「lesson（教訓）」，讓他有警覺之外，也藉此讓房市cool down（冷卻）。

國際朝寬鬆方向走 「該做就快點做」

楊金龍坦言，這次緊縮力道大，也是看到國際環境慢慢朝寬鬆方向走，「該做時候就快一點做」，且房地產不像其他市場會自動調整機制，通常一沒注意，就突然崩下來，「最好在適當時機做一些措施讓它軟著陸」。

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