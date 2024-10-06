外資退官方進 中國新創更難追西方

華爾街日報報導，地緣政治緊張加上對中國經濟失去信心，致使流向中國新創企業的創投資金銳減而幾近枯竭。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，地緣政治緊張加上對中國經濟失去信心，致使流向中國新創企業的創投資金銳減而幾近枯竭，進而導致中國政府接手填補新創企業的融資缺口，但從長遠來看，由官方主導新創將更不利於中國在技術上追趕西方。

缺乏識別科技行業贏家能力

報導說，中國新創企業的初階融資規模創近十年最低水準，包括美國的境外資金縮減程度尤其劇烈。Dealogic數據顯示，截至十月初，今年海外與境內投資中國的創投資金約六十四億美元，但從去年迄今，外國投資人幾乎全無貢獻，而在二○一八至二○二二年之間，他們平均每年投資一四○億美元。

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北京透過各種融資方式擴大參與力道，進一步鞏固國家在中國科技領域的角色，報導說，在政府敦促下，中國國有銀行正加大對新創企業的放款力道。過去中國的銀行往往不願放款給新創企業，因新創通常缺乏取得高額貸款所需的傳統抵押品，但如今許多銀行接受專利與商標作為抵押品。中國國家知識產權局數據顯示，相關知識產權質押貸款三年間成長逾四十％，二○二三年達一一七○億美元，今年上半年此類融資年增五十七％。

戰略諮詢公司亞洲集團中國區主任林漢升指出，政府提供的資金是穩定的資本，且能提供的額度往往比民營部門還大，「但挑戰在於政府很少具備識別科技行業贏家的能力」。

報導指出，中國之前曾將國家資金注入半導體或飛機發動機等受青睞的產業，但結果好壞參半。在一些案例中，數十億美元資金被浪費或被詐欺挪用；且由於人工智慧（AI）新創企業必須遵守中國的言論自由限制，國家的強力干預也威脅AI的發展速度。

研究機構龍洲經訊近期報告說，隨著外國資金不再投資中國科技企業，「中國的創新優勢面臨被嚴重削弱的風險」。

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