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新增就業超預期 Fed降息恐輕踩煞車

2024/10/06 05:30

美國意外強勁的就業報告，使摩根大通、美銀等機構立即調降聯準會（Fed）十一月降息預期至一碼（○．二五個百分點）。（路透檔案照）美國意外強勁的就業報告，使摩根大通、美銀等機構立即調降聯準會（Fed）十一月降息預期至一碼（○．二五個百分點）。（路透檔案照）

就業報告顯示通膨未死 「11月降息2碼大門已關上」

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國意外強勁的就業報告，使摩根大通、美銀等機構立即調降聯準會（Fed）十一月降息預期至一碼（○．二五個百分點）。部分經濟學家呼籲聯準會停止降息，劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗指出，該就業報告顯示「通膨未死」，聯準會須將焦點重新回到打擊物價上漲；所有相關建議皆顯示，十一月降息二碼的大門已關上。

專家預期 將走降息一碼路徑

美國勞工部公布，九月新增非農就業達二十五．四萬人，遠高於預期的十五萬人，失業率降至四．一％，薪資年漲幅上升至四％。該數據出爐後，分析師與投資人幾乎立即下調聯準會十一月降息幅度，芝商所FedWatch工具顯示，押注降息一碼的機率飆升至九十七．四％。

摩根大通首席美國經濟學家費羅利說，該就業報告緩解了對美國勞動市場的疑慮，讓聯準會有更緩步降息的空間，「我們現在預期將走上一碼的降息路徑」；美銀經濟學家布哈夫也將十一月降息預測從二碼降至一碼。

亞德尼研究創辦人亞德尼說，聯準會今年的貨幣寬鬆行動或許已結束，因為強勁的就業報告凸顯美國經濟韌性，而隨著油價反彈，中國開始火箭筒式刺激經濟，進一步降息恐引發通膨。

他說，聯準會九月一口氣降息二碼是不必要之舉，該行動通常用於處理衰退或市場崩盤，「我認為一些聯準會官員後悔降這麼多」；美國前財長桑默斯也認為，「從事後看來，九月降息二碼是個錯誤，雖然沒有造成嚴重後果」。

大都會人壽投資管理首席市場策略師馬圖斯指出，該就業報告顯示十一月降息幅度應該在零至一碼之間，而非一碼至二碼；劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗指出，該報告提醒「通膨未死」，聯準會需要重新聚焦於對抗通膨，而非只關心就業極大化。

美國合眾銀行首席經濟學家波維諾表示，該就業報告顯示聯準會讓美國經濟擺脫衰退陰影，並接近達成軟著陸目標，且也增加不著陸的可能性，即二○二五年的經濟數據將比我們目前預期的更強勁。

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