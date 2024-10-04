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加速晶片法案落地 美豁免聯邦環評

2024/10/04 05:30

美國總統拜登二日簽署一項新法，讓獲得美國政府補貼的一些半導體公司可豁免聯邦環境法規。（彭博資料照）美國總統拜登二日簽署一項新法，讓獲得美國政府補貼的一些半導體公司可豁免聯邦環境法規。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統拜登二日簽署一項新法，讓獲得美國政府補貼的一些半導體公司可豁免聯邦環境法規，以加速晶圓廠的興建，降低在關鍵晶片方面對其他國家的依賴，進而增強美國經濟。

美國在二○二二年通過「晶片法案」，其中編列五二七億美元補貼在美國設廠生產晶片的半導體公司；若無這項新法，半導體公司在美國興建晶圓廠，將被迫根據一九六九年「全國環境政策法」，接受額外的聯邦環境影響評估以獲得許可。

支持這項新法人士指出，這些建廠計畫已符合聯邦、州和地方政府法規和要求，若沒有這項新法，相關建廠計畫可能面臨數年的延宕。但山巒俱樂部（Sierra Club）等環保團體和民主黨國會議員則指出，要保護社區和工人安全，免於用於半導體產業的危險污染物，環境影響評估是必要的。

美國商務部根據「晶片法案」，向二十六個建廠計畫撥款逾三五○億美元，包括英特爾八十五億美元、台積電六十六億美元、三星電子六十四億美元、以及美光科技六十一億美元。

白宮表示，將繼續堅持承諾，確保晶圓廠以符合乾淨水、乾淨空氣、瀕危物種和其他聯邦要求的方式興建和營運，將對工人、公共健康和環境的風險和衝擊縮減到最小；美國「半導體產業協會」（SIA）先前警告，若無上述新法，環境影響評估可能會減緩或中止已在興建的晶圓廠。

這項跨黨派國會議員提出的新法，是由民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）和共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）共同提案。

凱利表示，這將有助於將半導體產業帶回美國，創造數千個高薪的工作機會，並強化本土供應鏈；克魯茲說，簡化許可過程，是支持本土就業和減少美國對海外半導體依賴的關鍵一步。

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