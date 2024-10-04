歐盟可望票決通過 中製電動車面臨45％關稅

針對歐盟執委會提交的課徵中國製電動車最高四十五％的永久關稅議案，歐盟二十七個成員國今日將進行票決。（法新社資料照）

法、希、義、波將投贊成票 「預料多數國家將投棄權票」

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐盟二十七個成員國今日將就歐盟執委會提交的課徵中國製電動車最高四十五％的永久關稅議案進行票決；路透報導，據悉法國、希臘、義大利與波蘭將投票支持，歐盟這項備受矚目的貿易措施可望獲得通過。

報導說，上述四國的支持將代表歐盟三十九％人口力挺該議案；根據歐盟規則，除非占六十五％歐盟人口的十五個會員國反對該計畫，否則未來五年歐盟將對中國製進口電動車課徵高額反補貼關稅。

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歐盟執委會主席馮德萊恩是在一年前針對中國進口電動車啟動反補貼調查；她指出，歐盟必須自我保護，以對抗可能大舉湧入、得利於國家補貼的廉價中國電動車。

歐盟中國電動車占比 由1.9％跳升至14.1％

歐盟執委會近日報告說，在歐盟市場註冊的中國製電動車比例，從二○二○年的三．五％急遽上升至今年第二季的二十七．二％，中國品牌電動車占比則從一．九％跳漲至十四．一％，中國每年有多達三百萬輛必須出口的電動車閒置產能，該規模是歐盟市場的二倍。

德國總理蕭茲表示，由於執政聯盟立場分歧，德國可能如同七月課徵中國電動車臨時性關稅，也投下棄權票；他強調，與中國的會談必須持續進行。福斯汽車敦促德國投票反對，表示該關稅無助提升歐洲車企的競爭力；德國駐歐盟大使柯慕賢（Michael Clauss）預料多數國家將投棄權票，亦即「永久關稅最有可能通過」。

法國總統馬克宏表示，中國補貼的程度令人難以接受，「我們必須確保在所有不同領域的產業上，有公平競爭的環境」；拒絕明確表態的捷克工業與貿易部表示，對於歐盟執委會有關中國不公平貿易行為的報告，捷克嚴肅以對，並強調美國、加拿大、土耳其與巴西皆已採取反制行動；先前支持的西班牙，在總理桑伽茲九月訪問中國後，表示歐盟應重新考慮其立場，投票動向不明。

除了既有十％關稅外，歐盟七月依據對反補貼調查的配合程度，宣布對比亞迪、吉利與上汽集團分別加徵十七．四％、十九．九％與三十五．三％關稅，特斯拉則加徵七．八％關稅。

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