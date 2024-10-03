石破茂放鴿︰日經濟尚未做好升息準備

日本新首相石破茂週三在官邸首度約見日本銀行總裁植田和男後表示，日本經濟尚未做好進一步升息的準備。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本新首相石破茂週三在官邸首度約見日本銀行總裁植田和男後表示，日本經濟尚未做好進一步升息的準備；新任經濟再生擔當大臣赤澤亮正（Ryosei Akazawa）同日稍早也發表類似看法，稱日銀應審慎權衡進一步升息，以避免經濟過度降溫的風險。

石破茂指出，在今年稍早二度升息後，目前的環境不適合日銀再度升息；週三日圓兌美元收盤重貶○．七七％至一四四．七一日圓，日經二二五指數收盤大跌二．二％，收在三七八○八．七六點，再度跌破三萬八千點大關。

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赤澤亮正指出：「我認為目前日本還沒有克服通縮，且我仍然不能否認再次陷入通縮的可能性；只要我還有這種想法，我們就希望日銀能與我們觀點一致，在升息方面需要謹慎。」他說，鑑於日本幾十年來工資和物價幾乎沒有增長，消費者仍不相信物價會繼續上漲。

石破茂和赤澤亮正的談話顯示，日本新政府現在不希望看到日銀進一步升息。以丸山義正（Yoshimasa Maruyama）為首的SMBC日興證券經濟學家發布報告指出：「石破茂和赤澤亮正的談話顯然是反對提早升息，本月底升息的可能性已降至零。」

而在與石破茂的會議結束後，植田和男將與首相的談話詮釋為，如果經濟和物價符合日銀的預測，日銀就可以升息。植田和男說：「如果經濟和物價符合我們的預測，經濟一如預期的運行，我們將調整貨幣寬鬆的程度；我也告訴他（石破茂），我們將審慎地檢視情況是否真的如此，因為我們有充足的時間這麼做。」

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