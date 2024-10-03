美降倚中 貿易失衡易轉向台日韓

美中爭端及中國擴產運輸工具與「新三樣」產品，造成周邊國家與中國經貿的競合關係更為複雜。（法新社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中央銀行最新報告示警，隨著美國對中國的貿易失衡轉至台日韓等其他國家，未來易引發美國與其盟友間的貿易摩擦；另近年台日韓對中國出超都下降，除受貿易轉向影響外，也反映中國供應鏈轉型升級及自主發展，將出現更複雜的競合關係。

報告分析，在美國積極降低對中國製造的依賴下，去年起對中貿易入超已低於三千億美元，較二○一八年大減逾千億美元，看似達成其政策目標；估計今年美國對中貿易入超二七○五億美元，較二○一八年減少一四七八億美元。但同期間美國對中國以外國家入超估將增加四○九五億美元，對台日韓入超將分別擴增至六六九億美元、六八八億美元及六八五億美元。

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報告示警，全球供應鏈重組及貿易轉向的結果顯示，美中之間的貿易連結由直接轉為間接，意味著生產及貿易的成本將更為提高；此外，美國境內製造量能仍顯不足，使得美國對中國的貿易失衡轉至其對台日韓等其他國家的入超擴大，未來易引發美國與盟友間的貿易摩擦。

報告還指出，美中爭端及中國擴產運輸工具與「新三樣（電動車、動力電池及太陽能板）」產品，亦造成周邊國家與中國經貿的競合關係更為複雜；例如美國持續升級對中國的高科技出口管制，台韓積體電路對中出口比重皆下滑，但中國為了加快科技自主，增加生產設備進口，反而成為日本半導體生產機械的最大市場。

而因應美國擴大對中國高科技出口管制，中國政府大力扶植企業擴充成熟製程產能，加速積體電路本土化生產，大量採購半導體生產機械，二○二○年起採購金額居全球之冠，今年上半年採購二四七億美元，占全球採購比重高達四十六．五％，且較去年同期大增八十四．三％，勢將改變區域內產業生態。

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