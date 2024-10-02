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金融併購的挑戰》林孝倫︰金融併購涉及保險業 應加嚴把關

2024/10/02 05:30

台北大學會計學系教授林孝倫與會發表看法。 （記者羅沛德攝）台北大學會計學系教授林孝倫與會發表看法。 （記者羅沛德攝）

〔高嘉和、王孟倫、吳欣恬／台北報導〕台北大學會計學系教授林孝倫以會計的觀點，探討金融業合併過程中多個關鍵環節，包括意向書簽訂、實體查核（Due Diligence）以及如何應對合併帶來的風險與挑戰；她強調，如金融併購涉及保險業主體，呼籲主管機關於審查時應更加謹慎，以確保後續經營者之經營與增資能力，方能完整保障投資人與消費者權益。

確保接手者經營與增資能力

林孝倫先介紹主管機關在金控公司合併時所需考量的各項條件，如投資主體、經營能力和購股方式等，並以富邦金控收購日盛金控為例，通盤說明金融業併購的流程；她同時補充在非合意併購的案件中，金管會允許金控「舉債」並彈性放寬雙重槓桿比率一二五％的法定限制，但須先買一定之股權，才可進行進一步之收購流程。

林孝倫再以保險公司為例，說明保險業一般衡量財務狀況指標，即RBC（資本適足率）與淨值比，並介紹金管會是如何透過此項指標進行監理與風險評估；她還特別提到二○二六年即將生效之IFRS十七與ICS（新一代清償能力制度）的引入，剖析此二規範將對我國保險業造成的主要影響，包括會計處理方法的改變以及自有資本、風險資本計算方式的變革等。

林孝倫強調，在此情況下，體質或資本適足率較弱的金融機構，透過併購的方式來改善自身的條件，確實有其必要，而考量前述提及之制度變動將對保險業帶來的巨大影響，主管機關審查應更加謹慎。

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