金融併購的挑戰》吳盈德：被併購公司董事 須捍衛股東最大利益

亞洲大學財經法律學系特聘教授吳盈德與會發表看法。（記者羅沛德攝）

〔高嘉和、王孟倫、吳欣恬／台北報導〕亞洲大學財經法律學系特聘教授吳盈德出席「金融併購的挑戰—董事會治理與利益衝突的避免」座談會。他指出，在金融併購過程中，董事會治理與利益衝突避免是重要關鍵，並深入探討企業併購可能面臨的各種挑戰，特別是董事會如何在平衡公司與股東利益的同時，履行其法律義務。

吳盈德強調公司治理與股東權益保障的重要性。他表示，當公司面臨併購時，董事會應以「公司最大利益」為優先考量，確保併購過程中的每一步皆符合法令規範。

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吳盈德說明「公司法」與「企業併購法」相關規範，董事在併購過程中應秉持善良管理人義務，除應充分向股東說明選擇併購對象的理由外，並應確保公司與股東的利益不受損害；特別是在「敵意併購」情況下，目標公司董事會不僅需抵禦外來的收購壓力，還必須為全體股東尋找最佳的收購條件，以維護公司利益。

董事會須尋找最佳收購條件

「董事會在併購過程中，應審慎評估所有併購的機會及影響選擇的因素，並充分對股東進行說明。」吳盈德強調，凡其行動基於公司最大利益，即便對部分股東利益造成損害，也可免除董事的個人責任，此點對於平衡股東與公司其他利害關係人之間的利益衝突，至關重要。

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