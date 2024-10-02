9月PMI轉緊縮 中經院：製造業觀望

中經院院長連賢明指出，新增訂單、生產、未來展望指數都轉為緊縮，顯示台灣很多廠商都在觀望。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），在美中歐PMI持續緊縮、人工智慧（AI）高基期效應導致短期拉貨力道趨緩，以及市場保守看待iPhone十六銷售情況下，九月經季節調整之PMI下跌四．四個百分點至四十九．二％，中斷連續四個月的擴張轉為緊縮。中經院強調，廠商對未來呈現觀望態度，但景氣是否反轉仍有待觀察。

中斷連4個月擴張 景氣是否反轉待觀察

PMI以五十％做為榮枯線，指數高於五十％代表景氣擴張，反之則代表緊縮。五項組成指標中，新增訂單與生產指標，同步中斷連續五個月的擴張轉為緊縮，人力僱用則持續擴張但速度趨緩，供應商交貨時間連續二個月下降，存貨則持續緊縮。

請繼續往下閱讀...

未來六個月展望指數也中斷連續七個月的擴張轉為緊縮。中經院院長連賢明指出，新增訂單、生產、未來展望指數都轉為緊縮，顯示很多廠商都在觀望，對未來景氣感到擔憂；至於近期美國降息、中國推出救市政策，是否能夠舒緩觀望態勢，還有待觀察。

從產業別來看，電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業的訂單、生產與未來展望多重挫超過十個百分點，轉為緊縮；交通工具產業與電力暨機械產業，受惠於終端車廠期待降息循環將讓車市回溫，雖然新增訂單與生產仍未大幅攀升，但廠商對未來展望轉為持平或擴張。

9月NMI連23個月擴張 但3月以來最慢

非製造業部分，因央行祭出第七波選擇性信用管制、金融市場波動、暑假出國潮結束、國旅持續低迷，九月未經季調之非製造業經理人指數（NMI）續跌一．二個百分點至五十三．三％，連續二十三個月擴張，但為今年三月以來最慢擴張速度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法