前8月收益率14.25% 勞動基金帳面收益8871億

勞動基金今年前8月收益率達14.25％，帳面評價後收益8871億元。（資料照，中央社）

〔記者李靚慧／台北報導〕全球金融市場八月震盪加劇、台股小幅下跌，勞動基金今年前八月投資績效也受影響，較七月底小幅衰退，但整體規模達六兆七九五七億元的勞動基金，截至前八月底收益率仍達十四．二五％，帳面評價後收益八八七一億元，八月單月收益數為十三億四○○○萬元。

規模達四兆四三○六億元的新制勞退基金，因規模持續擴大，勞動基金運用局日前公告，進行「全球永續不動產有價證券型」國外委任投資，公開徵求四家受託機構，每家四億美元、總額度達十六億美元，除了投資標的需符合ESG標準，更要求受託機構得達到年報酬率九％，較十五年均值的七．五％高出一．五個百分點；另國內已招標的投信代操部位，仍有一二四五億元尚未撥款，將在年底前伺機進場。

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勞動基金運用局昨公布整體勞動基金運用績效，截至今年八月底，運用規模為六兆七九五七億元，截至八月底評價後收益為八八七一億元，收益率十四．二五％。

分析各主要基金表現，新制勞退基金至八月底運用規模為四兆四三○六億元，收益率十四．○八％；舊制勞退基金運用規模為一兆四四六億元，收益率十六．七一％；勞保基金運用規模為一兆九四九億元，收益率十五．四一％，今年以來都維持二位數收益率。

八月全球金融市場震盪，九月台股在最後一個交易日重挫近六○○點。勞動基金運用局官員表示，八、九月金融市場屬於「休息」走勢，震盪難免，但就長期投資角度觀察，整體勞動基金近十年平均收益率為六．七五％，長期投資績效穩健。

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