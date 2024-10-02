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比民俗月慘 4都9月移轉棟數月減

2024/10/02 05:30

受銀行房貸緊縮、央行第七波選擇性信用管制衝擊，整體房市買氣轉為疲弱。（記者徐義平攝）受銀行房貸緊縮、央行第七波選擇性信用管制衝擊，整體房市買氣轉為疲弱。（記者徐義平攝）

僅中市小增 北市、桃市及南市月減逾1成

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮直接衝擊房市買氣，五都昨公布九月買賣移轉棟數，除了台中市維持平盤、月增一％外，其他四都全數相較上月（民俗鬼月）減少，台北市、桃園市及台南市月減幅均超過一成。

根據五都地政局發布九月買賣移轉棟數，台北市二二五九棟、月減十二％，新北市五六六六棟、月減一％，桃園市三八五七棟、月減十八％，台中市五○三三棟、月增一％，以及台南市二二一三棟、月減十二％；五都九月移轉量合計約一．九萬餘棟、月減七％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，八、九月房市買氣明顯衰退，因為房貸排隊等候時間拉長，延後過戶時間，加上陸續有新建案交屋，九月建物買賣移轉棟數僅小幅衰退。

五都中僅台中市相較上月微幅增加；曾敬德認為，可能因區域內持續有新成屋交屋所帶動，目前已進入新建案大量完工交屋潮，移轉量表現多少會沖淡房貸緊縮、央行第七波選擇性信用管制的衝擊，一旦交屋潮減緩，就可觀察到買氣疲弱，目前整體房市已進入盤整時間。

業者認房市進入盤整期

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，第四季通常是房市交屋旺季，但今年在銀行房貸緊縮且央行祭出第七波選擇性信用管制下，就算央行並未升息，但銀行房貸利率上調幅度已等同於央行升息一．五碼至四碼（○．三七五個百分點至一個百分點），加上銀行貸款估值轉趨保守，有意購屋民眾必須準備更多自備款才能進場，直接衝擊市場交易量；永慶房產集團預期，第四季房市將急凍，買氣降溫速度與幅度恐怕會是史上最快。

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