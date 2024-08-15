ESCO高峰論壇》永豐金永續長林本明︰推動淨零永續 金融業標準配備

永豐金永續長林本明。（記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬、實習記者蔡宛凌／台北報導〕永豐金控永續長林本明昨出席本報主辦的「ESCO高峰論壇」時表示，永續已是金融業的標準配備，永豐金控除了設定自身的淨零目標，更進一步透過投融資幫助台灣邁向淨零。

林本明說，二○一九年永豐金控就將減緩與調適氣候變遷放在三大永續承諾，二○二二年三月進一步通過二項淨零目標，二○三○年達成自身營運淨零排放、二○五○年達成全資產組合淨零排放。

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全台三成太陽能電廠融資來自永豐銀

林本明指出，永豐金控在範疇一、範疇二的碳排放量，從二○二二年一萬九千公噸，到二○二三年減至一萬六千公噸，就是透過空調、照明等電器設備的汰換，帶來了明顯的減碳效益。

另永豐銀行自二○一二年起投入再生能源融資服務，業務觸角由太陽能逐步擴增至儲能、地熱、小水力發電等領域；到目前為止，全台灣近三成太陽能電廠融資來自永豐銀行，可說在永續方面有替國家貢獻、占一席之地。

永豐金控也將逐步退出燃料煤及非常規油氣相關產業。二○二二年七月起永豐金控（含海外子公司）不再新承作燃料煤及非常規油氣相關的專案融資，既有專案融資到期亦不再續約；二○二三年七月起不再新承作燃料煤相關之專案投融資，並於二○三○年底前達到全球撤資。

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