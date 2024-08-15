經濟瀕臨衰退 紐西蘭央行意外降息

紐西蘭央行週三意外調降基準利率1碼至5.25％。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕紐西蘭央行週三意外調降基準利率，啟動寬鬆週期的時間比預期快很多，主要因為紐西蘭經濟瀕臨衰退、通膨放緩，紐元對美元大跌逾一％；此外，歐洲央行預計九月將再度降息，另因歐元區最大經濟體德國的工資正以本世紀最快速度上漲，歐央內部已經擔憂歐元區勞動成本上升將影響該地區的競爭力。

紐西蘭央行調降官方基準利率一碼（○．二五個百分點）至五．二五％，該行最新預測顯示，第四季利率將進一步下降，到明年中時利率合計將下降約一個百分點。

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紐西蘭央行轉向寬鬆與五月時的論調截然不同，當時該行表示考慮進一步升息，且會等到二○二五年下半年才降息；因該行對通膨黏著的疑慮已經減輕，且紐西蘭經濟在不到二年內瀕臨第三次衰退，失業率上升。

另，德國工會智庫WSI週二公布數據，根據一至六月間達成的協議，預計今年德國的協商薪資將飆升五．六％；按實際價值計算，這次調薪幅度將是二○○○年有紀錄以來最快的一次。被視為鷹派的歐洲央行理事、奧地利央行總裁霍爾茲曼（Robert Holzmann）擔憂，歐元區勞動成本的上升將影響該地區的競爭力。

但歐洲央行總裁德拉吉舉德國公共部門今年達成十二％的調薪協議（為三年來首次）為例，這次調薪幅度若計入二○二一至二○二三年的通膨情況，就會顯得合理，不會感覺那麼巨大；而根據路透調查，超過八成經濟學家認為，歐洲央行將在九月和十二月再次降息。

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