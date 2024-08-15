美7月CPI跌破3% 9月降息幾無懸念

美國勞工部昨公布，七月消費者物價指數（CPI）年增2.9％，創2021年3月以來最低點。（歐新社）

CPI年增2.9％、近40個月最低 核心CPI年增3.2％ 均符合預期

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布，七月消費者物價指數（CPI）年增二．九％，創二○二一年三月以來最低點，是四十年來最嚴峻通膨消退的最新數據，聯準會（Fed）九月降息幾無懸念。

美國總統拜登隨即表示，「這份報告顯示在打擊通膨與降低美國家庭成本上，持續取得進展，為了降低辛苦工作的美國人生活成本，還有許多事要做，但我們正取得真正進展，薪資增幅連續十七個月高於物價漲速」。

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數據顯示，七月CPI月增○．二％、年增二．九％，皆符合道瓊預期的○．二％、三％；排除食品與能源價格的核心CPI年增三．二％，創二○二一年四月以來最低增速，月增○．二％，雙雙符合預期。

占通膨增幅九十％的住房成本月增○．四％、食品價格上漲○．二％，能源價格持平。但部分食品品項增幅驚人，例如雞蛋上漲五．五％；穀物和烘焙食品則下跌○．五％，乳製品下跌○．二％。

美國勞工部週二也公布，代表批發通膨的生產者物價指數（PPI）七月年增二．二％、月增僅○．一％。通膨降溫令美國消費者鬆了口氣，三年前美國物價，尤其是食品、住房、汽油及其他民生必需品飛漲，二○二二年CPI一度創下九．一％的四十年最高紀錄。

聯準會官員表示願意採取降息行動，儘管對於具體時間與降息幅度抱持謹慎。期貨市場預期，聯準會在九月十七、十八日的政策會議有望降息○．二五或○．五個百分點；摩根士丹利分析師拉金說，若未來五週大部分數據顯示美國經濟放緩，聯準會或許將更積極降息。

美股4大指數 漲跌不一

週三美股早盤對此通膨數據反映冷淡，台灣時間晚間十時左右，道瓊小漲一百點，標普五百在平盤遊走，那斯達克跌○．四％、費城半導體跌近一％。

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