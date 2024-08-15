盤勢分析》反彈面臨季線反壓

台股延續反彈行情，台積電、鴻海、聯發科引領台股突破22000點大關。（中央社資料照）

美國最新7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，美國聯準會9月幾乎篤定降息，美國科技股續彈，AI指標輝達股價更是大漲6.53%，帶動台股延續反彈行情，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）引領台股突破22000點大關，盤中一度站上月線，終場加權指數大漲230.68點，收在22027.25點，成交量4186億元。

聯邦投信投資長吳裕良指出，輝達GB200伺服器延後出貨引發科技股回檔，相關科技股的評價回到較為合理位置，短線在散戶去槓桿後，有利於指數跌深反彈，建議可以在此波修正中挑選中長期看好的趨勢股。

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統一證券分析，台股技術面短期轉佳，但中期反彈面臨季線反壓，操作上仍須謹慎，建議採取分批進場的方式，並汰弱留強，建議短線上可優先觀察基本面佳的高殖利率概念股，半年報及7月營收公布繳出佳績個股，中長線搭配戶外運動概念股、航空觀光、先進半導體、AI概念股、金融等族群。

3大法人昨合計買超台股219.1億元，其中外資買超248.9億元、投信買超44.2億元、自營商賣超74億元；外資台指期淨空單減少2685口，累積外資台指期淨空單約3.32萬口。（記者卓怡君）

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