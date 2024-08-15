晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

CoWoS產能成長逾5成 台積AI大贏家

2024/08/15 05:30

台積電在2023~2028年CoWoS產能擴充複合成長率將超過50%。（記者洪友芳攝）台積電在2023~2028年CoWoS產能擴充複合成長率將超過50%。（記者洪友芳攝）

5奈米以下製程 擴產CAGR達23%

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應雲端及邊緣AI晶片強烈的生產需求，晶圓代工業者加速擴張先進製程與先進封裝產能。DIGITIMES研究中心預估，2023~2028年晶圓代工業在5奈米以下先進製程擴產複合成長率（CAGR）將達23%，AI晶片高度仰賴台積電（2330）CoWoS封裝技術，預估台積電在2023~2028年CoWoS產能擴充複合成長率將超過50%。

DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉表示，先進製造技術支持AI晶片創新發展，成本效益考量更帶動先進封裝成為新顯學，台積電挾技術領先，全球AI晶片需求先進製程與先進封裝幾乎都仰賴台積電供應，台積電可說是半導體業供應AI晶片的大贏家。5奈米以下先進製程去年產能約301.5萬片，今年預估將增加到423萬片，到2028年將高達844.5萬片。

陳澤嘉並指出，為滿足AI晶片出貨及晶片性能提升的需要，晶圓代工業者正積極推進先進製程和封裝技術的發展，包括微影技術、新電晶體結構、背後供電技術（BSPDN）、2.5D/3D先進封裝、玻璃載板、共同封裝光學（CPO）與矽光子整合等。

DIGITIMES研究中心於昨（14）日發表《AI晶片特別報告》，指出生成式AI模型的訓練與推論仰賴大量運算資源，提供運算力的AI晶片將成為關注焦點。無論是在雲端資料中心的高效能AI加速器，還是由隱私考量推動的邊緣AI裝置晶片，皆預告著AI應用的軟硬體商機進入爆發期。晶圓代工業者先進製造技術與產能，將是實現此波AI晶片加速運算的關鍵要角。

生成式AI發展由雲端AI主導，DIGITIMES研究中心預估2023年至2028年，雲端高階GPU出貨複合成長率（CAGR）將達44%，雲端ASIC加速器CAGR為52%。2022年至2024年為雲端AI加速器需求高速成長期，隨著雲端服務業者的AI應用基礎設施完善，AI伺服器需求增長將在未來放緩，生成式AI也將逐漸往邊緣端延伸落地。手機與PC將是首波導入規模化量產的終端裝置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財