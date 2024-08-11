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〈財經週報-經發會〉兆元投資台灣 引導近4兆保險資金回台

2024/08/11 05:30

經發會提出大幅度引導保險資金回台，投資國內重大建設或公共建設。 （資料照）經發會提出大幅度引導保險資金回台，投資國內重大建設或公共建設。 （資料照）

記者王孟倫／專題報導

經發會首波端出三道菜，其中一項是大幅度引導保險資金（包括其他金融業者）約3至4兆元回台，用來投資國內重大建設或公共建設。

針對這項政策，經發會委員、國發會主委劉鏡清表示，保險業的可運用資金為33兆元左右。其中，流到海外投資資金約22兆元；他直言，海外投資有幾大風險，像是匯損可能就會吃掉大筆的獲利。

導引壽險業海外回台 創造10兆效益

國發會官員表示，考量到保險法之風險控管及法規限制等，加上資金無法馬上回來；經過估算，「兆元投資台灣」實施後，我國保險業可以導引回台投資的上限3.27兆元，期盼能以此創造10兆元效益。

劉鏡清表示，兆元投資國家發展方案，最主要是因保險業資金充裕，加上這幾年遇到利差過大、匯差過大與海外投資不穩定等情況。因此，業者希望國內有投資標的。

劉鏡清表示，有別以往政府訂定法令，被動等待業者回應；此次是由政府主動瞭解業者需求與想法，確認投資標的，而雙方均可提案，由秘書長督導促參推進小組，並參考國外做法，成立院級「跨部會投資建設推動平臺」，讓國家資金運用更具彈性，促使國家建設發展更快速。

壽險業資金入公建 不到1％

保險業過去資金投資台灣，可說是乏人問津，根據統計，壽險資金投入公共建設的項目，集中在地上權及證券投資居多；若單以「專案運用、公共及社會福利事業」的1,353億元來計算，占保險業資金比重連1%都不到。

「現在是壽險資金回流台灣、投資公建的大好時機」金管會主委彭金隆說，壽險業資金長期投資海外，有其時空環境背景，在台美利差相對穩定、匯率也相對穩定下，過去壽險業較傾向海外投資，但最近隨台美利差擴大、避險成本增加，「目前，是一個引導保險資金投資台灣的好時機」。

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