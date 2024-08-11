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〈財經週報-經發會〉務實拚經濟 經發會端3道大菜

2024/08/11 05:30

總統賴清德成立「經濟發展委員會」，由行政院長卓榮泰（中）主持首場會議，副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等人出席。 （資料照）總統賴清德成立「經濟發展委員會」，由行政院長卓榮泰（中）主持首場會議，副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等人出席。 （資料照）

記者吳欣恬、王孟倫／專題報導

今年經發會開會時間和政策議題規畫今年經發會開會時間和政策議題規畫

行政院長卓榮泰積極推動擘劃我國經濟發展，並成立「經濟發展委員會」（經發會），由卓榮泰親自掌舵擔任主委；首次開會端出三道政策大菜，包括：「兆元投資國家發展方案」、「亞洲資產管理中心」和「國家人才競爭力躍升方案」等。

同是「經發會」 扁賴時期大不相同

回顧過去，前總統陳水扁2001年也曾辦過類似體制外的會議－「經發會」（經濟發展諮詢委員會議）；不過，當時是民進黨少數執政，經發會屬於凝聚朝野共識、邀集各界代表做成決議，有其象徵價值及意義。

而時隔13年，總統賴清德的「經發會」（經濟發展委員會），和過去的簡稱名字相同，但這次是隸屬於行政院底下的跨部會工作小組。換言之，無論是時空環境、運作方式及目的均不相同。不過，外界也出現雜音，認為這是體制外的違章建築、跳脫現有機制？

對此，財經官員回應，總統賴清德要積極推動經濟發展，要求政院應以更具體快速的行動，凝聚內部工作情緒跟目標，以具體行動跟時程，因應現在及未來可能發生的問題；因此，行政院規劃「經濟發展委員會」，全力推動未來國家經濟發展目標，希望由政院帶頭整合各部會，全力拚經濟。

「經發會」規劃每季至少召開1次委員會，必要時得召開臨時會議，初期則是2個月1次。

龔明鑫扛重任 任經發會執秘

根據經發會的組織架構，共有14位委員，包含卓揆兼任主委、副閣揆兼任副主委，行政院秘書長龔明鑫為經發會的執秘，其他還包括：內政部、財政部、教育部、經濟部、勞動部、數位發展部、國發會、國科會、金管會、主計總處以及央行。

從名單上來看，龔明鑫是總體經濟專家，也是前國發會主委，因此，由他負責經發會的組織和籌設。

經發會以「創新經濟、均衡台灣、包容成長」3大方向為工作重點，設有3大工作小組：創新經濟、均衡台灣和包容成長，分別由國科會主委吳誠文、國發會主委劉鏡清、政院祕書長龔明鑫擔任召集人。上述工作小組則是每月就會召開工作分組會議，提出具體細部計畫。

目前除了7月18日，接下來9月和11月也都將召開委員會議，並預訂8月份召開首次顧問會議，將委員會會議初步討論結果，交由顧問們進一步交流討論。

跨部會經發會 9月、11月還將端菜

據瞭解，經發會7月端出三道政策大菜後，最重要的是後續執行規畫狀況與進度，避免遭批評只是喊喊口號、沒有實際作為。

此外，除了已經公布的前三大菜，根據已知規劃，9月經發會規畫推出「五大信賴產業」、「次世代半導體創新應用」、「中小微企業多元振興發展」、「傳統產業與服務業升級」等議題。

至於11月，則有「薪資與所得分配」、「青年發展」、「普惠金融」等議題。

財經官員表示，上述議題的討論或方案的推動，可以預見會有許多配套計畫與措施面臨法令限制，為達成計畫目標，法規鬆綁也是重要的一環；行政院已對外表示，將研議相關立法與修法工作，希望立法院能協助以最快速度通過。

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