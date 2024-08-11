〈財經週報-經發會〉務實拚經濟 經發會端3道大菜

總統賴清德成立「經濟發展委員會」，由行政院長卓榮泰（中）主持首場會議，副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等人出席。 （資料照）

記者吳欣恬、王孟倫／專題報導

今年經發會開會時間和政策議題規畫

行政院長卓榮泰積極推動擘劃我國經濟發展，並成立「經濟發展委員會」（經發會），由卓榮泰親自掌舵擔任主委；首次開會端出三道政策大菜，包括：「兆元投資國家發展方案」、「亞洲資產管理中心」和「國家人才競爭力躍升方案」等。

同是「經發會」 扁賴時期大不相同

回顧過去，前總統陳水扁2001年也曾辦過類似體制外的會議－「經發會」（經濟發展諮詢委員會議）；不過，當時是民進黨少數執政，經發會屬於凝聚朝野共識、邀集各界代表做成決議，有其象徵價值及意義。

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而時隔13年，總統賴清德的「經發會」（經濟發展委員會），和過去的簡稱名字相同，但這次是隸屬於行政院底下的跨部會工作小組。換言之，無論是時空環境、運作方式及目的均不相同。不過，外界也出現雜音，認為這是體制外的違章建築、跳脫現有機制？

對此，財經官員回應，總統賴清德要積極推動經濟發展，要求政院應以更具體快速的行動，凝聚內部工作情緒跟目標，以具體行動跟時程，因應現在及未來可能發生的問題；因此，行政院規劃「經濟發展委員會」，全力推動未來國家經濟發展目標，希望由政院帶頭整合各部會，全力拚經濟。

「經發會」規劃每季至少召開1次委員會，必要時得召開臨時會議，初期則是2個月1次。

龔明鑫扛重任 任經發會執秘

根據經發會的組織架構，共有14位委員，包含卓揆兼任主委、副閣揆兼任副主委，行政院秘書長龔明鑫為經發會的執秘，其他還包括：內政部、財政部、教育部、經濟部、勞動部、數位發展部、國發會、國科會、金管會、主計總處以及央行。

從名單上來看，龔明鑫是總體經濟專家，也是前國發會主委，因此，由他負責經發會的組織和籌設。

經發會以「創新經濟、均衡台灣、包容成長」3大方向為工作重點，設有3大工作小組：創新經濟、均衡台灣和包容成長，分別由國科會主委吳誠文、國發會主委劉鏡清、政院祕書長龔明鑫擔任召集人。上述工作小組則是每月就會召開工作分組會議，提出具體細部計畫。

目前除了7月18日，接下來9月和11月也都將召開委員會議，並預訂8月份召開首次顧問會議，將委員會會議初步討論結果，交由顧問們進一步交流討論。

跨部會經發會 9月、11月還將端菜

據瞭解，經發會7月端出三道政策大菜後，最重要的是後續執行規畫狀況與進度，避免遭批評只是喊喊口號、沒有實際作為。

此外，除了已經公布的前三大菜，根據已知規劃，9月經發會規畫推出「五大信賴產業」、「次世代半導體創新應用」、「中小微企業多元振興發展」、「傳統產業與服務業升級」等議題。

至於11月，則有「薪資與所得分配」、「青年發展」、「普惠金融」等議題。

財經官員表示，上述議題的討論或方案的推動，可以預見會有許多配套計畫與措施面臨法令限制，為達成計畫目標，法規鬆綁也是重要的一環；行政院已對外表示，將研議相關立法與修法工作，希望立法院能協助以最快速度通過。

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