中國餐飲業陷苦戰 王品轉攻美國

中國餐飲業陷苦戰，王品集團昨宣布在美國德拉瓦州成立子公司，進軍美國餐飲市場。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國餐飲業陷苦戰，王品（2727）集團昨天宣布投資1.6億元，在美國德拉瓦州成立子公司，計劃以中餐和火鍋打頭陣，進軍美國餐飲市場。

投資1.6億 在美設子公司

王品表示，已在美國德拉瓦州申請成立子公司Wowprime USA，同時在德克薩斯州成立Wowprime Restaurant Concept。

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王品集團表示，公司成立30周年，立足台灣、放眼中國，已在兩岸取得良好的市場布局，但中國經濟情勢嚴峻，消費降級造成餐飲業競爭激烈，許多餐飲業獲利遭受打擊，甚至落入嚴重虧損。

王品中國事業群2018年來到高峰期，曾在中國開出154家餐廳，目前已萎縮至85家，6年來少了69家店，王品也迅速轉型，更精實管理品牌營運，期重回穩定成長格局。

王品指出，這幾年不斷接到許多國外廠商洽詢合作的可能性，且美國餐飲市場規模約1.1兆美元，尤以中餐館明顯呈現增長趨勢，其中亞洲餐點在美國的餐飲市場佔了12.6%、中餐在美國亞洲餐點市場的占比又最高，達37.21%。

此外火鍋在美國中餐中，是網路消費者評價最好的品類，中餐和火鍋都是王品集團的強項，為了擴大集團發展規模，王品董事會決定開拓美國市場。

王品昨天也公布第2季財報，稅後淨利3.5億元，年減3.15%，每股稅後盈餘4.24元，主要因股本膨脹差異，較去年同期略減0.16元；累計上半年稅後淨利6.6億元、每股稅後盈餘8.01元。

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