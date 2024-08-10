AI伺服器熱銷 廣達Q2獲利登頂

廣達預期第3季非PC產品的營業額表現將超越整體7成，且AI伺服器將貢獻整體雲端業務50%以上業績。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器機櫃代工廠廣達（2382）第2季AI伺服器出貨成長幅度超乎預期，廣達預期第3季非PC產品的營收占比將超越整體7成，且AI伺服器將貢獻整體雲端業務50%以上業績，全年較去年成長3位數百分比，合併毛利率繼續維持高檔水準。

Q3非PC占比 超越整體7成

廣達財務長楊俊烈昨於法說會表示，先前預期AI伺服器今年將佔整體雲端業務5成營收，如今提前達標，有鑑於客戶擴大投入預算，此項比重在第3季將繼續成長，通用伺服器出貨也將隨著需求復甦同步增加。

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廣達昨公告第2季財報，毛利率8.58%、稅後淨利151.28億元、每股稅後盈餘3.92元，獲利創下歷史單季新高；此外，廣達7月營收1242.63億元，月增11.6%、年增43%，創下23個月新高紀錄，今年前7月營收累計達6931.56億元、年增15.89%，同步寫下歷史同期新猷。

因應AI布局 調高資本支出

楊俊烈指出，廣達原先預計今年資本支出為100億元至120億元，為因應AI產品佈局，確定上調至120億元，目前已支出61億元，現在絕大多數伺服器產能分布在中國以外地區，墨西哥廠供應美洲需求，泰國廠、台灣廠供給亞洲客戶，德國廠應對歐洲市場，上海廠則面向中國內需市場。

楊俊烈提到，廣達今年已相繼啟動東南亞筆電產能，看好未來所有個人電腦都會導入人工智慧技術，品牌廠推動的新品將刺激新的需求循環形成，但要到明年才會較為明顯；此外，廣達車用電子產品雖然受到AI強勁成長而稀釋營收貢獻，不過其所貢獻的高毛利還是有所助益。

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