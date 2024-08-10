台電董座︰核一第一束燃料棒 拚年底前移出

台電董事長曾文生。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕核電要有核安、核廢、社會共識等三大前提。台電董事長曾文生昨重申，台電要有法源，才能執行相關核安檢討，他盼核能要從「前端到後端」串聯討論，高階核廢料處置需先立法；此外，因新北市府已給予核一乾貯設施啟用，今年底前台電將力拚讓爐心內第一束燃料棒移出。

核能要「前端到後端」串聯討論

國家氣候變遷對策委員會八日召開首場會議，外界聚焦核能議題。曾文生昨坦言，現實就是「法律都沒有變」，但台電要於法有據才能處理，不過，有一個平台可讓資訊公開透明，對於台灣凝聚共識會有幫助，委員會也認同。

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他表示，台電立場就是希望安全技術、核後端都要可以處理，耐震危害度在評估報告前二階段已於核安會公告，但還有第三階段的同業審查正在進行。曾文生強調，「安全評估需要預算執行」，修法才能有進展。

曾文生說，因核一、核二已停機，但都有燃料池滿問題，核一乾貯今年獲得新北市府同意啟用，今年底前有望把爐心內第一束燃料棒移出，需二年時間完全移除後，才能進行拆廠招標；核二乾貯獲得同意後，要先室外、再蓋室內；核三廠則是除役環評進行中，因燃料池沒滿，未來計畫直接蓋室內乾貯。

台電說明，核電廠輸電線路不會拆除，原因是北東電網仍需要仰賴既有開關廠串聯輸送，且未來電廠若要轉型新興能源等也需要對外輸電。

曾文生說，台電上半年已調電價，至七月底，稅前仍虧五百多億元，政府一千億元撥補，加上燃煤採購策略調整，仍在拚損益兩平，盡量將虧損壓低在百億元以內，四千多億元累虧不再擴大。

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