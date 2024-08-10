《官我什麼事》專訪 中國車入台 國產化比例須逐年升至35％ 楊志清︰健全國內供應鏈發展

經濟部產業發展署署長楊志清。（記者陳品妤攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國車產能過剩，低價傾銷全球已引起美歐等關切、甚至提高關稅圍堵。經濟部產業發展署署長楊志清接受本報《官我什麼事》專訪時透露，泛中國品牌汽車零組件最早以近乎CKD（全散裝料）來台組裝是在兩年前，去年有一款車甚至跑進了暢銷車前十名，就是MG的HS，因此加快了處理速度，新規範納管四種泛中國品牌樣態，規範業者要逐年提升國產化比例至三十五％，就是希望創造一個公平的競爭環境，讓國內的供應鏈可以健康發展。

楊志清指出，納管的四種樣態，第一是中國品牌與國際品牌合作；第二是中國品牌併購了國際品牌；第三是國際品牌在中國所生產的車輛；第四是純中國品牌，全數都納入管理機制。

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他說明，新制讓業者有足夠的緩衝時間去反應跟處理，因此設定了三年提升國產化比例，第一年要達到十五％、第二年二十五％、第三年三十五％；至於已上市的舊車款，也就是在二○二三年拿到合格證的車款，得有加速處理機制，第一年要達到二十％、第二年三十％、第三年三十五％。

楊志清強調，研析國內整車廠的供應鏈情形後，國瑞汽車（產製豐田品牌）平均加權可達五十％，鴻華（鴻海與裕隆合資電動車品牌）也有四十％，就算是中華汽車自主商用車品牌，其設計研發比例也可以達到九成，「國產化規範是合理且有所依據！」

台灣汽車零組件不怕競爭 但得是公平競爭

他說：「台灣汽車零組件不怕競爭、但得是公平競爭。」中國汽車零組件主要供給中國的整車廠，中國整車廠去國外設廠也會優先使用中國的零組件；而中國對車輛產業高額補助，其產量超過二千萬輛，並引導國產化，因產量高，模具攤提與材料如鋼板成本相對低價，全球都關注是否有不公平競爭的問題。

楊志清再度強調，汽車產業是高附加價值且資本及技術密集之綜合產業，產製流程複雜，需要各種產業相互密切配合，可以帶動鋼鐵、橡膠、機電、玻璃、塗料及資通訊等產業的成長，無論在技術能力、就業機會及稅收方面，對國家經濟發展具有極大貢獻，「創造一個公平的競爭環境，政府責無旁貸！」

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