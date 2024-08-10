黃天牧。（資料照）

〔記者吳欣恬、王孟倫／台北報導〕金融圈對於前金管會主委黃天牧五二○卸任後的動向都相當關注，最早傳出他將出任台灣金控董事長，後又指可能接任金融研訓院董事長，但都是捕風捉影，昨再傳出黃天牧將出任中央存款保險公司董事長，雖然他昨未接電話、也未回LINE，經過可靠管道證實，去處幾乎底定。

中央存款保險公司屬金管會周邊單位，以銀行、信合社等金融機構中的存款做為保險標的，每年依銀行保額內存款收取保費，一旦金融機構發生流動性危機時，存保可提供融通和資金調度。

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存保成立以來，董事長多由財政部、金管會及央行官員轉任，總經理則多為內升；近二十年僅董瑞斌、朱浩民及現任董事長蘇財源是由非財金央行官員接任。

蘇財源自一九八五年進入中央存保，從基層一路爬升，於二○二二年十二月自中央存保總經理一職退休；但去年六月因前董事長朱浩民請辭，蘇臨危受命出任董事長，至今一年二個月。

黃天牧卸任前，即有風聲傳出將接任台灣金控董事長；後來因金融研訓院董事長蘇建榮八月出任政大國際金融學院院長，一度也傳出將由黃接任；最後政府高層基於尊重他個人的意願，確定由他出任中央存保董事長。

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