晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黃天牧將掌中央存保

2024/08/10 05:30

黃天牧。（資料照）

〔記者吳欣恬、王孟倫／台北報導〕金融圈對於前金管會主委黃天牧五二○卸任後的動向都相當關注，最早傳出他將出任台灣金控董事長，後又指可能接任金融研訓院董事長，但都是捕風捉影，昨再傳出黃天牧將出任中央存款保險公司董事長，雖然他昨未接電話、也未回LINE，經過可靠管道證實，去處幾乎底定。

中央存款保險公司屬金管會周邊單位，以銀行、信合社等金融機構中的存款做為保險標的，每年依銀行保額內存款收取保費，一旦金融機構發生流動性危機時，存保可提供融通和資金調度。

存保成立以來，董事長多由財政部、金管會及央行官員轉任，總經理則多為內升；近二十年僅董瑞斌、朱浩民及現任董事長蘇財源是由非財金央行官員接任。

蘇財源自一九八五年進入中央存保，從基層一路爬升，於二○二二年十二月自中央存保總經理一職退休；但去年六月因前董事長朱浩民請辭，蘇臨危受命出任董事長，至今一年二個月。

黃天牧卸任前，即有風聲傳出將接任台灣金控董事長；後來因金融研訓院董事長蘇建榮八月出任政大國際金融學院院長，一度也傳出將由黃接任；最後政府高層基於尊重他個人的意願，確定由他出任中央存保董事長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財