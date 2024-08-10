女力出頭天！ 公股金控女董座首度過半

製表：記者陳梅英

凌忠嫄曾完善處理彰銀、台新金纏訟案 陳芬蘭專業加人和 被譽大黑馬

〔記者陳梅英／台北報導〕賴政府檢討多時的公股行庫人事大致底定！在年輕化及拔擢高階專業人才等原則下，五大官股金控中，除了原第一金董事長邱月琴，加上即將接任台灣金及華南金董事長的凌忠嫄與陳芬蘭，女性董座首度過半，另還有續任的台企銀董事長劉佩真，將為公股金融圈帶來一股新氣象。

此次從彰銀董事長轉任至台灣金的凌忠嫄，可說資歷豐富，曾任財政部賦稅署組長、國庫署署長，之後轉任至土地銀行、二○一九年擔任彰銀董事長後，業界認為彰銀與台新金案纏訟十七年終於可完美落幕，是凌忠嫄任內最大的政績；此外，與業務出身的總經理周朝崇業務配合度、默契絕佳，也推升彰銀業績屢創新高。

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第一金總經理陳芬蘭預定升任華南金董事長。陳芬蘭也是華南金成立以來首位女性董事長，因華南金屬於公、民營共治體系，董事長一職同時要獲得財政部信任、又要得到民營股東支持並不容易。

金融圈人士認為，陳芬蘭先前在一銀主要負責授信風控業務，也曾任香港分行經理，具備金融專業又個性低調，且重視人和，應該是陳芬蘭此次出線原因，也被外界譽為是大黑馬。

第一金原就是公股金控中唯一女性董事長，在邱月琴與經營團隊努力下，第一金獲利連三年創新高，並積極配合政策發力，留任第一金董事長，外界並不意外。

異動名單 多人在一銀歷練過

另外，此次異動的公股金控董總中，有多位都曾在一銀歷練過，包括即將接掌兆豐金董事長一職的董瑞斌，在擔任合庫金董事長之前也曾是第一金董事長；台灣金總經理施瑪莉曾是一銀的副總；彰銀總經理周朝崇亦來自一銀；續任兆豐金總經理的蕭玉美，也曾擔任一銀海外分行經理。

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