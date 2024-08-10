整併週年深耕台灣 星展銀北高單車挑戰

星展銀行（台灣）推出「Trust your Spark相信自己」品牌活動，並舉辦北高單車挑戰。（星展銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕迎接整併週年，星展銀行（台灣）特別舉辦「員工感恩週」，感謝員工過去一年來的齊心努力付出，同時發起「齊心協力，踏向未來」挑戰活動，由總經理黃思翰號召三十餘位員工，騎自行車從台北一路南下高雄，象徵星展台灣跨越整併週年挑戰、邁向更好的未來。

呼應堅持信念、突破自我的精神，星展銀行也在「生活隨興，星展隨行」（Live more, Bank less）品牌架構下，推出全新品牌活動「Trust your Spark相信自己」，希望激勵大家不論在工作上或是生活中，都能不忘最初的理想，傾聽內心、活出真正的自己。而星展做為陪伴客戶成長的銀行，即使面對現實環境的種種限制與挑戰，也會傾力支持客戶追求心中那簇夢想的火花，齊心努力、創造改變。

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星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，自二○二二年初宣布整併以來，員工們便全心投入艱鉅任務，從合併前弭平產品與系統流程差異、透過實際演練確保資料轉換順暢，到合併後攜手度過初期挑戰、完成緊湊的信用卡轉換，同時推動內部文化融合，每一個環節都仰仗大家堅持信念、團結合作。在整併屆滿一週年之際，期望結合「Trust your Spark相信自己」精神，藉由北高單車挑戰提醒自己不忘初心，持續打造更好的星展台灣。

在黃思翰率領下，星展台灣自行車隊於八月九日上午自內湖大港墘公園出發，預計用五天的時間騎行約四七○公里，途中將造訪位於台北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄九縣市共十二家分行，除了對第一線服務的員工表達感謝和敬意，更展現星展深耕台灣的承諾。

身為一家不一樣的銀行，未來星展銀行將持續推出便捷的產品與服務，讓客戶能將繁瑣的事務交給星展，把寶貴的時間專注於成就自我。星展也將以「Trust your Spark相信自己」為主題，推出一系列攜手企業客戶夥伴成就信念的品牌故事，並舉辦結合AI技術的趣味線上活動，邀請大家勇敢傾聽內心、相信自己，實現渴望達成的目標、創造改變。

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