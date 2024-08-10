開發區3至5％土地供中央蓋社宅 劉世芳：公益手段取得

內政部推動開發區能保留三％到五％土地給中央蓋社宅，內政部長劉世芳表示希望地方「不是讓售，而是直接提供給我們蓋」，符合都市計畫規範的公益手段取得土地蓋社宅，才能以平價、低價提供年輕人或弱勢居住。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合總統賴清德居住正義政策，內政部長劉世芳指出，全國已盤點二百處土地，加速中央推建社宅；另內政部推動縣市整體開發區能保留三％到五％土地給中央蓋社宅，引發地方關注，劉世芳說，希望地方「不是讓售，而是直接提供給我們蓋」，符合都市計畫規範的公益手段取得土地蓋社宅，才能以平價、低價提供年輕人或弱勢居住。

低價供民眾居住

劉世芳昨到台中市參與國家住都中心在台中規劃的最大社宅「廍子安居」動土時指出，前總統蔡英文任內積極打造社宅，面臨土地不夠多的問題，現任總統賴清德上任後要求各部會盤點公有土地，目前全台已盤點出二百處土地可蓋社宅，會加速興建，搭配租金補貼、包租代管等落實居住正義。

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此外，劉世芳表示，賴總統推動居住正義，希望土地能多元取得，內政部另透過都市計畫手段，請縣市政府在土地開發過程也能提供土地蓋社宅，一般鄉鎮縣市保留三％、直轄市保留五％土地提供社宅之用；相關土地「不是讓售，而是直接提供給我們來蓋」，中央蓋社宅才能以平價、低價給年輕人或經濟弱勢使用。她指出，都市計畫或土地徵收手段有公益性、必要性，這符合公益性原則，土地依公益性質手段取得，在都市計畫規範中獲得合法使用。

劉世芳說，取得土地都是為了嘉惠當地市民，相信地方與中央政府均是樂觀其成，她有很大信心，多溝通就好。

國土署長吳欣修指出，目前內政部都委會都市計畫審議案，各縣市在會中均表示可以配合；至於正在進行區段徵收及市地重劃的部分，另要跟各縣市溝通協調，但都計審議中的案子，「其實大家都願意配合」。

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