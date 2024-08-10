東協對中啟動反傾銷調查 件數創新高

中國對東協國家傾銷過剩產能，從低價消費品到電動車等高科技產品湧入東協，對當地本土產業造成莫大壓力。（彭博）

北京外銷過剩產能

〔編譯魏國金／綜合報導〕美中貿易戰及歐洲、日本與南韓等國家推動去中國風險，中國對已開發經濟體出口比例下降，促使其致力提升與東南亞國家貿易關係，自二○二○年起，東南亞國協（ASEAN）超越歐盟成為中國最大貿易夥伴；但中國工業產能過剩引發各國疑慮，東協國家對中國貨品啟動反傾銷等貿易壁壘調查件數創下新高。

前7月96件調查 74件是反傾銷案

南華早報報導，今年前七月，東協針對中國發起九十六件貿易壁壘調查，已高於去年全年的六十三件，其中至少七十四件與反傾銷相關，即中國以低於本國市場的正常價格出口產品；越南目前對於中國鋼鐵展開兩起調查、泰國也對中國鋁進行一起調查。

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中國官方數據顯示，中國七月出口年增七％，對東南亞國協出口成長十二．一五％，超越整體成長，並占其對外貿易總值十五．八％；東協國家數據也顯示，其對中國的貿易逆差，亦即從中國進口產品與服務高於出口，從二○一三年的四四八億美元擴大至二○二二年的一三七三億美元。

大馬將立法 印尼祭200％關稅

報導說，東協國家顯然對中國築起越來越多的貿易壁壘。馬來西亞貿易部本週宣布，明年將向國會提出反傾銷立法計畫，以保護產業「避免遭遇中國在內的廉價進口產品大舉湧入，導致的不公平貿易衝擊」。印尼貿易部六月也宣布對一些中國製造的產品課徵最高二○○％關稅，以保護其製造業免於西方國家與中國貿易戰而引發的傾銷行為。

亞洲協會政策研究所亞洲經濟事務主任韋斯特說，中國面臨更多東協啟動反傾銷調查，是「由貿易失衡加劇及經濟依賴的疑慮升溫所推動，而這樣的失衡是因為從低價消費品到電動車等科技產品的中國進口飆升所致，這些進口對本土產業造成莫大壓力，並引發過度倚中、特別是製造業過度依賴中國零組件的不安」。

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